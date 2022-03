Stiamo iniziando tutti ad avvertire gli effetti di questa crisi socio-politica che sta colpendo il Mondo. Purtroppo, le conseguenze di questi problemi si ripercuotono direttamente anche sul nostro portafoglio, perché le bollette salgono vertiginosamente.

Gran parte di noi, infatti, ha ricevuto in questi giorni buste non proprio gradite, con conti da pagare che arrivano a sfiorare le 4 cifre.

Al contrario delle bollette che si alzano, però, gli stipendi rimangono sempre gli stessi. Davanti a una situazione del genere, quindi, è importante imparare a difendersi con le proprie mani.

Mettiamoci d’impegno da subito

Stiamo per vedere insieme alcune dritte utili da mettere in pratica direttamente in casa, al fine di risparmiare parecchie decine di euro ogni mese. Tutti utilizziamo quotidianamente elettrodomestici e dispositivi che arrivano a consumare molta energia. Vediamo, quindi, come difenderci da tutto questo.

Per risparmiare sulle bollette di gas e luce e salvare il portafoglio, tutti dovremmo conoscere questi 5 semplici accorgimenti d’oro

Lavatrice, microonde, forno e tutti gli altri dispositivi che abbiamo in casa possono consumare moltissimo.

In particolare, sarebbe questo l’elettrodomestico che consumerebbe di più in assoluto. Per controllare il consumo di corrente in casa, però, possiamo installare un misuratore di consumo elettrico da quadro o Wi Fi.

Questi dispositivi monitorano l’andamento dei consumi e permettono anche di controllare i nostri consumi nel corso del tempo.

Inoltre, molti non lo sanno, ma alcuni elettrodomestici consumano energia anche quando sembrano spenti.

Abbassare anche di 1 grado il termostato

In questi tempi difficili, anche i piccoli gesti possono fare la differenza. Abbassare il termostato anche solo di un grado, ad esempio, potrebbe sembrare un gesto di poca importanza, ma facendolo tutti potremmo davvero fare la differenza.

Gli esperti consigliano di impostare il termostato a una temperatura massima di 20-21 °C solo quando si è in casa. Quando usciamo, invece, sarebbe bene lasciare il tutto impostato tra i 16 e i 18 °C.

Ricordiamo, inoltre, che per rendere più efficiente possibile il nostro impianto di riscaldamento e per consumare meno, dovremmo tenere pulita la canna fumaria.

Evitiamo questi 3 errori molto diffusi

Per risparmiare sulle bollette di gas e luce ci sono altri 3 errori da evitare ma che molti di noi commettono costantemente.

È molto importante ricordarsi sempre di chiudere bene gli sportelli di freezer e frigorifero, per evitare sprechi di energia inutili. Non dimentichiamo neanche il rubinetto dell’acqua aperto mentre ci laviamo o mentre facciamo altro.

Inoltre, è preferibile scegliere sempre lampadine a LED, che ci permettono di risparmiare molto di più rispetto a quelle tradizionali.