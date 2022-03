Le mele sono un vero e proprio toccasana per il nostro benessere.

Sono prive di colesterolo e questo le rende un ottimo alimento anche per chi soffre di ipercolesterolemia. Possiamo aggiungere la mela alle nostre ricette dolci o salate, ma potremmo anche consumarla da sola come spuntino.

In questo caso dovremmo ricordarci di mangiarla con la buccia, la quale potrebbe diminuire il rischio di infarti, ictus e non solo. Ecco perché gli esperti consigliano di inserire la mela all’interno di un’alimentazione sana ed equilibrata.

È anche vero, però, che qualche sgarro ogni tanto non fa male, soprattutto se è costituito per la maggior parte da frutta, come in questo caso. Stiamo per vedere, infatti, come preparare con 2 mele e poco zucchero, un buonissimo dolcetto di fine pasto. Questo sarà l’ideale per soddisfare la voglia di dolce che ci prende quando finiamo di pranzare o cenare.

Prepareremo insieme delle mele caramellate, in pochissimi minuti. Oltre alle 2 mele e al cucchiaio di zucchero, ci serviranno 30 grammi di burro e 1 rametto di rosmarino.

Ci serviranno 2 mele e 1 cucchiaio di zucchero per preparare questo dolce ottimo come sfizio a fine cena

Iniziamo a preparare le mele, sbucciandole e dividendo ognuna di queste in 8 spicchi. Le fette, quindi, non saranno troppo sottili, ma neanche spesse.

A questo punto, mettiamo a scaldare sul fuoco una pentola antiaderente, in cui lasceremo sciogliere il burro. Nel frattempo versiamo le fette di mela in una scodella e mischiamole con lo zucchero.

Quando il burro inizierà a sfrigolare e vedremo le tipiche bollicine, potremo buttare in pentola le mele. Aggiungiamo anche il rametto di rosmarino.

In questa fase potremmo aggiungere un pizzico di noce moscata, per insaporire ulteriormente la ricetta.

Lasciamo cuocere le mele per un paio di minuti e intanto mescoliamo con cautela, per non rompere le fettine. Quando le mele inizieranno a colorarsi e a caramellarsi, saranno finalmente pronte! Ci serviranno 2 mele e 1 cucchiaio di zucchero, quindi, per preparare questo buonissimo dolcetto, veloce e gustoso.

Un dolce morbido, adatto anche ai bambini e a chi soffre di stitichezza

È una ricetta molto veloce, che possiamo preparare anche all’ultimo momento. È adatta per adulti e bambini perché è molto gustosa, ma è l’ideale anche per chi soffre di stitichezza.

La mela, infatti, è ricca di fibre, le quali stimolerebbero l’attività intestinale, e faciliterebbero il transito del cibo lungo l’intestino.