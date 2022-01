Le verdure di stagione in questo periodo sono numerose ed incredibilmente salutari. È importante consumarle e farle mangiare anche ai nostri bambini, sebbene spesso sia difficile. Ad esempio, abbiamo già suggerito come sia possibile rendere il cavolfiore goloso in soli 15 minuti.

Oggi invece vogliamo preparare un piatto che prevede un ortaggio di stagione diverso dal cavolfiore ma che potremo preparare in pochissimo tempo.

Dunque, ecco come cucinare la verza al forno in 15 minuti per un secondo piatto perfetto diverso dai soliti broccoli e cavolfiori.

La verza è una verdura molto versatile che possiamo utilizzare per preparare primi, secondi piatti ma anche deliziosi contorni.

Adesso procediamo e scopriamo gli ingredienti e tutti i passaggi per realizzare un secondo piatto di verza davvero delizioso.

Ingredienti

200 g di verza;

150 g di salsiccia;

100 g di ricotta;

50 g di pane;

1 uovo;

olio evo q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Come cucinare la verza al forno in 15 minuti per un secondo piatto perfetto diverso dai soliti broccoli e cavolfiori

Per preparare queste polpette, iniziamo lavando la verza. Tagliamola a metà e pratichiamo un taglio a triangolo per rimuovere il torsolo duro. Eliminiamo le foglie più esterne e tagliamo la parte più tenera prima a listarelle e poi in pezzetti piccoli.

Facciamo sbollentare per qualche minuto la verza in acqua leggermente salata. Nel frattempo, facciamo ammollare il pane in un po’ d’acqua. Dopodiché, strizziamolo e mettiamolo da parte. Intanto, liberiamo la polpa della salsiccia incidendo il budello con un coltello.

Scoliamo la verza e mettiamola in un recipiente insieme al pane, all’uovo ed un pizzico di sale e pepe. Uniamo la ricotta ed amalgamiamo il tutto usando una forchetta. Quando il composto sarà omogeneo e morbido, prendiamone un po’ e mettiamo al centro un cucchiaino di pasta di salsiccia.

Con le mani formiamo delle polpette ed usiamo l’olio per ungere una teglia foderata con carta da forno. Preriscaldiamo il forno a 200 gradi e adagiamo le nostre polpette sulla teglia. Saranno sufficienti 15 minuti per ottenere delle polpette diverse dal solito, cremose e ricchissime.

Consigli

Abbiamo visto come usare la verza per preparare delle squisite polpette. Possiamo personalizzarle come preferiamo e sostituire, ad esempio, la salsiccia con un formaggio a pasta filata.

