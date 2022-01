Molti ortaggi tipici della stagione invernale sono buoni e salutari, ma spesso sono considerati poco invitanti. Questo dipende dal loro aspetto, ma anche dall’odore che possono emettere quando li cuciniamo.

I broccoli sono un esempio perfetto di questo tipo di ortaggi. Sono poco amati sia dai grandi sia dai piccini e quando li cuciniamo possono lasciare nell’ambiente un odore poco gradevole.

Fortunatamente ci sono diverse ricette che possiamo realizzare per renderli una vera delizia e alcuni metodi per eliminare la puzza.

Oggi, però, vogliamo concentrare la nostra attenzione su un ortaggio diverso dal broccolo: il cavolo verza. Infatti tutti odiano la puzza di broccoli, ma solo pochissimi sanno come cucinare il cavolo verza senza cattivi odori.

Il cavolo verza

Quest’ortaggio molto salutare e versatile si presta bene a moltissime preparazioni. Infatti, con la verza possiamo realizzare sia contorni gustosi e particolari, sia secondi piatti come gli involtini.

Sebbene il risultato possa essere un piatto goloso ed invitante, è la puzza che invade la casa quando lo cuciniamo a renderlo poco apprezzato.

Fortunatamente, ci sono dei trucchetti che possiamo usare per cucinare la verza senza che questa rilasci odori sgradevoli. Scopriamoli insieme.

Tra i metodi più diffusi per cucinare questo tipo di ortaggio c’è sicuramente la cottura al vapore. Questa può durare anche oltre i 20 minuti e, se vogliamo che l’odore pungente non invada gli ambienti, possiamo agire in diversi modi.

Il primo trucchetto efficace è quello di aggiungere nell’acqua un paio di foglie di alloro. Le proprietà antiodore di questa pianta sono note a molti e infatti questo semplice trucchetto può bastare per risolvere il problema.

Pane e aceto

L’aceto è un altro prodotto molto efficace per evitare la puzza. Possiamo utilizzarlo in 2 modi: il primo è aggiungerne 2 cucchiai all’acqua in cui cuoce il cavolo verza.

Il secondo è mettere in pentola insieme alla verza un pezzetto di pane imbevuto nell’aceto. Entrambi i metodi non altereranno il sapore della verza, ma ne elimineranno l’odore.

Altri metodi efficaci

Possiamo sostituire l’aceto con la stessa quantità di latte per ottenere lo stesso risultato. Se non vogliamo usare il pane per timore che rilasci la mollica durante la cottura, sbucciamo una patata, laviamola ed aggiungiamone metà in pentola. Anche le patate sono in grado di assorbire in modo efficace gli odori senza alterare i sapori.

Infine, un trucco probabilmente meno noto è quello del cappero. Aggiungerne un cucchiaino in cottura ci permetterà di cucinare la verza senza timore.

