Pochi sanno che questo buonissimo alimento di stagione tanto temuto per la dieta può essere consumato in serenità ed è ricco di benefici

Croce e delizia del nostro palato, questo frutto dolcissimo è un allarme rosso per tutte le persone che stanno attente alla linea e al livello di zuccheri nel sangue.

Tanto amato quanto demonizzato, sempre discusso sul fatto che faccia bene o male. La sua fama lo precede perché in realtà, oltre ad essere ricco di proprietà benefiche, può essere consumato tranquillamente.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Stiamo parlando del fico fresco.

Ricco di fibre e vitamine

Il nome scientifico di questa pianta è ficus carica, e possiamo consumare le sue varietà di frutto che siano fioroni o cimaruoli a seconda del periodo. Quello più famoso è il tipo che cogliamo a fine estate.

Pochi sanno però che questo buonissimo alimento di stagione tanto temuto per la dieta può essere consumato in serenità ed è ricco di benefici.

Tutta questa paura legata all’assimilazione degli zuccheri nel fico però non è così fondata come pensiamo. Come scritto nella tabella Utifar, l’indice glicemico del fico è infatti basso. Si tratta di circa 35 in una scala da 0 a 100. Inoltre se viene relazionato agli zuccheri che ogni singola porzione contiene, si abbassa ancora di più.

Bisogna sottolineare infatti che spesso si tiene troppo conto della qualità dei carboidrati che ricaviamo da un cibo ovvero l’indice glicemico. Ma in realtà è più importante il carico glicemico quindi la quantità. Alcuni frutti che contengono una maggiore quantità di zuccheri vengono banditi dalla tavola inutilmente. Il fico è uno di questi.

In realtà con la giusta moderazione anche la frutta zuccherina può essere consumata e gustata senza pensare di commettere chissà che peccato mortale.

Chi deve controllare la glicemia o sta portando avanti una dieta ferrea per dimagrire in modo efficace deve ricordarsi di abbinare i fichi all’interno di un pasto completo.

La cosa migliore è bilanciare bene i carboidrati che vengono assunti dal fico (sono circa l’85% del frutto come segnalato dalla tabella Crea) con una parte proteica.

Questo è consigliabile farlo con qualunque altro alimento che contenga zuccheri.

Inoltre non dobbiamo farci spaventare dalle calorie che il fico contiene (sono 94 ogni 150 gr). Quelle di questo frutto infatti sono positive dal punto di vista nutrizionale.

Pochi sanno che questo buonissimo alimento di stagione tanto temuto per la dieta può essere consumato in serenità ed è ricco di benefici

Inoltre i fichi, come succede per la frutta e verdura fresca, sono ricchi di antiossidanti e agiscono quindi sul nostro organismo con un’azione antinfiammatoria importante. E la quantità di fibre che contengono può aiutare a prevenire la stitichezza e il nostro sistema intestinale a regolarizzarsi.

Sono inoltre ricchi di vitamina A e K, e di calcio per le ossa. La quantità di potassio che possiedono invece aiuta a regolarizzare la pressione del sangue.

Insomma non dobbiamo essere così spaventati da un cestino di fichi. Possiamo usarli come merenda, mangiarli a colazione assieme allo yogurt. Sono perfetti per numerose ricette oppure sistemati sul piatto assieme a del buon prosciutto crudo e qualche fetta di formaggio. Non ci resterà che chiudere gli occhi e assaporare la dolcezza di questo frutto meraviglioso.