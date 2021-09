Cucinare è un’arte magica. Rasserena l’anima e crea un rapporto d’amore tra gli ingredienti e chi li cucina.

Per cucinare bene, però, ci vuole passione e anche tanta pazienza. Non sarà sufficiente solamente provarle le ricette ma vanno ripetute e migliorate poco alla volta, fino a raggiungere risultati soddisfacenti, da veri chef.

Per servire pietanze ricche di gusto, inoltre, è sempre opportuno scegliere sempre alimenti di stagione, anche se, al giorno d’oggi, bastano alcune tecniche facili e veloci per usufruire dei prodotti della Terra tutto l’anno.

Moltissimi sono i trucchetti utilizzati per poter gustare la frutta e la verdura durante tutti i mesi dell’anno. Ad esempio, bisogna agire in questo modo ora per gustare questo frutto estivo eccezionale anche in inverno.

Stesso discorso per le erbe aromatiche. Ad esempio, ecco l’idea furba e da copiare per conservare il basilico molto più a lungo.

Confetture e marmellate

Tra i vari metodi di conservazione dei cibi troviamo anche le confetture e le marmellate che, attenzione, non sono la stessa cosa.

Le confondiamo spesso ed erroneamente ma, in realtà, sono due procedimenti distinti e separati.

A stabilire le differenze anche la Comunità Europa che in buona sostanza dice che:

la marmellata è un prodotto che viene creato tramite la lavorazione dello zucchero con gli agrumi (arancia, mandarino, limone, cedro, bergamotto, pompelmo). In questa unione, la percentuale di frutta deve essere almeno del 20%;

la confettura, invece, è un prodotto che contiene lo zucchero e la polpa, oppure la purea, di tutti gli altri frutti. Generalmente, la percentuale di frutta non può essere inferiore al 35%.

Questa sera, l’attenzione è rivolta alle confetture. Dunque, cerchiamo di capire come questo ingrediente amatissimo riduce gli zuccheri nelle preparazioni fatte in casa ma in pochi lo usano.

Non è una novità in cucina sfruttare le proprietà di altri ingredienti per migliorare o modificare un’altra pietanza.

Ad esempio, per un sugo eccezionale e senza acidità, sono questi i segreti degli chef da copiare assolutamente.

Questo ingrediente amatissimo riduce gli zuccheri nelle preparazioni fatte in casa ma in pochi lo usano

Di stagione a partire dall’inizio dell’autunno, le mele sono un vero portento per le confetture. Ricche di pectina (una sostanza che costituisce un addensante naturale), questi frutti riusciranno a far addensare al meglio la confettura. Inoltre, la sua dolcezza inconfondibile renderà più gustosa la preparazione e quindi potremmo evitare di aggiungere tutto lo zucchero presente nella ricetta.

La proporzione che suggeriscono molti chef è quella di aggiungere 1 mela (dolce e succosa) ogni 0,5 kg della frutta scelta. Si consiglia, inoltre, di non eliminare la buccia, giacché è proprio all’interno della buccia che si concentra la maggior parte della pectina.