Con una nuova stagione che arriva non cambiano solamente il tempo e la temperatura. Difatti si modificano anche i desideri relativi al cibo e, di conseguenza, agli alimenti che portiamo a tavola. D’altronde se in estate siamo alla ricerca di ingredienti leggeri e contenenti molta acqua, in autunno le cose cambiano. In questa stagione infatti la nostra attenzione si sposta su alimenti più gustosi e corposi, in grado di dare un ottimo sapore alle ricette in cui vengono inseriti.

I pranzi in famiglia

Con l’estate che finisce poi solitamente riprendiamo delle abitudini che, durante i mesi delle vacanze, per forza di cose interrompiamo. Tra queste ad esempio troviamo il pranzo domenicale con tutta la famiglia allargata. Essendo questi i primi fine settimana in cui ci si ritrova tutti dopo le vacanze estive, in molti sono alla ricerca di idee per cucinare dei piatti squisiti e con cui fare bella figura. Bene, a questo proposito, nel prossimo paragrafo andremo a svelare un ottimo antipasto con cui iniziare il pranzo con i parenti.

Un’insalata con pochi ingredienti ma squisitamente autunnali per iniziare un pranzo domenicale coi fiocchi

Per quanto il primo e il secondo si riveleranno senza dubbio le portate principali e più importanti, anche l’antipasto non dovrebbe essere sottovalutato nella scelta del menù. In quanto, innanzitutto, rappresenta il nostro biglietto da visita. Per questo oggi vogliamo rivelare ai nostri Lettori la ricetta per un’insalata semplicissima da preparare e che si rivelerà ottima se portata in tavola come antipasto. In quanto, sebbene presenti pochissimi ingredienti, la combinazione di sapori che regala sarà davvero straordinaria. Scopriamo insieme dunque come preparare un’insalata con pochi ingredienti ma squisitamente autunnali per iniziare un pranzo domenicale coi fiocchi. Gli ingredienti che ci serviranno sono solamente tre. Ovvero melagrane, noci e pecorino romano.

Suggeriamo di utilizzare la lattuga per la nostra insalata, e di amalgamare per bene questi tre ingredienti andando a chiudere il piatto con una passata abbondante di olio d’oliva. In pochissimi minuti e utilizzando solamente tre ingredienti porteremo in tavola un piatto leggero, semplice ma assolutamente squisito. Grazie appunto all’incontro di sapori diversi ma che, insieme, si uniranno alla perfezione. Così da iniziare il pranzo in famiglia con il piede giusto e senza appesantire troppo i commensali. Inoltre, per chi volesse scoprire altre ricette autunnali buonissime ma leggere, suggeriamo ai Lettori di continuare a leggere i nostri articoli a riguardo. Ad esempio, qualche mese fa, abbiamo presentato la semplicissima ricetta per una sfiziosa cheesecake light alla zucca e cacao.