Il poke è una nuova moda alimentare di grande successo. Si tratta di un piatto completo, buono sano e leggero. La base è il riso, il resto o aggiungiamo noi con gli ingredienti tradizionali o che più ci piacciono. Possiamo declinarlo secondo il nostro gusto o il regime alimentare che abbiamo scelto, dietetico, vegetariano o celiaco. Ecco quali sono le proporzioni ideali per farlo a casa propria e qualche variante per rendere più allegra e colorata la settimana.

Il sushi del Pacifico

Il poke è nato nelle Hawaii: si è diffuso negli Anni Settanta negli Stati Uniti e poi si è propagato in tutto il mondo. La ricetta tradizionale prevedeva il pesce affettato in stile giapponese, con l’aggiunta di alga wakame. Gli altri ingredienti sono stati aggiunti nel tempo e l’introduzione della frutta dona ai piatti il caratteristico sapore esotico. Le ragioni del successo del poke vanno però anche oltre la versatilità. Se abbiamo pronto il riso, si prepara velocemente sia per la pausa pranzo che per una cena a buffet. Nella quale possiamo accompagnarlo con qualche altro piatto freddo, per esempio un antipasto gustosissimo e sempre pronto, il salame di tonno e verdure.

La ricetta base del poke

Quattro poke invitanti da fare a casa per tenere glicemia e colesterolo sotto controllo. La ricetta tradizionale hawaiana prevede 70 g di riso, 70 g di salmone fresco (però compriamolo al supermercato sottovuoto, già passato nell’abbattitore). Occorrono poi 20 g di anacardi, 40 g di alga wakame e 100 g di cetrioli. Gli anacardi sono ricchi di grassi essenziali e di acido oleico, un elemento importantissimo per tenere sotto controllo il colesterolo. Contengono pure magnesio, utile per tenere bassa la pressione arteriosa. Mentre i cetrioli, composti al 90% d’acqua, sono diuretici e drenanti.

La variante col pollo

Possiamo sostituire la quota proteica con pollo a cubetti, altrimenti gamberi lessati e sgocciolati. Agli amici vegetariani serviamo un poke con legumi che contengono una ricchissima quantità di proteine e di fibre, utili per il buon funzionamento dell’intestino. Per variare la quota di cereali, sostituiamo il riso con quinoa. Ma sono gustosi anche l’orzo e il miglio, ricchi di acido folico.

Il poke a base di riso nero e insalata si può gustare con salmone, tonno, orata, avocado, alga wakame, cavolo rosso, mango. A proposito di wakame, ecco come cuocere le alghe, le verdure di mare. Condiamolo con sesamo e salsa teriyaki. Il poke con il tonno marinato si accompagna a anacardi, edamane, cetrioli, un mix croccante di alghe. Se non piace il cavolo rosso, possiamo sostituirlo con pomodori o peperoni per fare il pieno di fibre.