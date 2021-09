Spesso si pensa che l’orto sia rigoglioso solo durante i mesi estivi. Ma in realtà, anche in autunno la terra ci regala numerose varietà di erbe aromatiche e ortaggi diversi. Basta solo scegliere le piante resistenti al freddo e all’umidità. Ma è necessario anche ripulire l’orto dalle piante infestanti e dalle coltivazioni estive.

Un legume che non può mancare nell’orto

Durante i mesi autunnali è anche importante lavorare il terreno e prepararlo per la semina di ortaggi, legumi e verdure da cogliere in primavera.

Oggi noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di una leguminosa in particolare che regala sempre raccolti molto generosi. Un legume dalle origini antiche, utilizzato come alimento destinato agli schiavi.

Stiamo parlando delle fave che possono essere consumate sia secche che fresche.

La fava è una pianta originaria delle zone del Mediterraneo. Si inizia a seminare da ottobre e si raccoglie in primavera. La sua coltivazione è molto semplice e non necessita di cure particolari. È una pianta invernale, ma facciamo attenzione e proteggiamola dalla neve e dal gelo. Infatti, le piantine non amano il freddo prolungato. Per risolvere questa situazione dobbiamo prevedere una pacciamatura del terreno per proteggere le radici dal freddo.

Le fave prediligono dei terreni argillosi in grado di trattenere l’acqua più a lungo. Questo legume teme sia la siccità che i ristagni di acqua. Grazie alle radici lunghe, le fave hanno la capacità di fissare l’azoto nel terreno fornendo beneficio alle piante che sono intorno a lei.

È il momento di seminare questo legume per fare il pieno di fibre in primavera

Abbiamo visto come le fave siano un legume tipicamente invernale. Quindi ad ottobre è il momento di seminare questo legume per fare il pieno di fibre in primavera.

Proprio così, le fave sono un alimento indispensabile per una dieta sana ed equilibrata, perché ricche di fibre, vitamine e sali minerali. Le fibre, in particolare, svolgono un ruolo importantissime per il buon funzionamento dell’intestino. Infatti, aiutano il naturale transito intestinale e sono un ottimo alimento da consumare per i soggetti che soffrono di stipsi. Proprio come quest’olio che cura anche stitichezza e pancia gonfia. Le fave sono legumi ricchi di acqua e, quindi, stimolano la diuresi.

Sono un alimento completo e ricco di proprietà benefiche per il nostro corpo. Ma facciamo attenzione, perché le fave non solo tollerate da tutti. Infatti chi è affetto da favismo non dovrebbe consumare questo legume.

Approfondimento

