Da qualche tempo a questa parte si sta finalmente affermando il concetto per cui ogni corpo è bello e perfetto così com’è.

In una società schiava dell’immagine, dei filtri e di Photoshop ogni passo avanti in questo senso è un traguardo da festeggiare.

Per troppo tempo non solo la società ma anche le case di moda e i mezzi di comunicazione sono rimasti ancorati a degli standard irreali.

Un atteggiamento che a lungo andare ha causato parecchi danni, alimentando in giovani ragazze e ragazzi un’immotivata frustrazione e senso di inadeguatezza.

Ben vengano dunque le aperture a forme morbide e sinuose, alla moda curvy ed alla cosiddetta “body positivity”.

Nonostante questo, però un occhio allo stile non guasta mai.

Chi ha un seno prosperoso dovrebbe evitare questi errori che possono ingoffare o rendere volgari

Spesso un seno importante può essere motivo di ammirazione durante qualche chiacchiera tra amiche, mentre chi ne è dotata a volte lo vorrebbe più contenuto.

Insomma, anche se i canoni di bellezza si stanno facendo più inclusivi spesso siamo noi a non essere mai soddisfatte.

Al tempo stesso non è sempre facile trovare la scollatura adatta.

A volte ci sono abiti, canotte e top deliziosi che vorremmo tanto indossare ma il timore di risultare poco eleganti è sempre dietro l’angolo.

Una preoccupazione che non riguarda tutte, proprio in virtù del fatto che ognuno dovrebbe indossare ciò che più lo fa sentire a suo agio.

Alcune però potrebbero “soffrire” un po’ di più la cosa, ed è a loro che ci rivolgiamo.

Ecco perché chi ha un seno prosperoso dovrebbe evitare questi errori che possono ingoffare o rendere volgari, spiegato con pochi e semplici consigli.

Quali modelli e tessuti evitare e quali preferire

Tra i nemici numero uno delle prosperose troviamo sicuramente le Scollature a “V” profondissime che vanno sempre più di moda; bellissime, ma decisamente a rischio.

Meglio optare per scollature meno vertiginose, all’americana o squadrate, che possono valorizzare senza esagerare.

Al bando anche ruches e volant, che aumentano visibilmente il volume del seno così come i tessuti lavorati, a maglia grossa e intrecciata.

Preferire maglie leggere e aderenti, magari con un capospalla importante sopra può dare quella verticalità alla figura in grado di armonizzare forme generose.

A questo scopo può funzionare anche indossare pantaloni che mettano in evidenza il girovita, maglie dolcevita e camicie dal taglio maschile leggermente sbottonate.

No ai look multistrato che ingoffano e ai tessuti a costine, di tendenza ma purtroppo in grado di far apparire un’indesiderata taglia in più.

Questi erano solo alcuni consigli di stile per chi volesse giocare un po’ con outfit diversi e geometrie che valorizzino le forme all’insegna dell’eleganza.

