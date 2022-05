È sempre la stessa storia, poco tempo per cucinare e pochi ingredienti a disposizione. Con i rincari degli ultimi tempi, molte persone si sono trovate a dover risparmiare. Non solo sui consumi per alleggerire le bollette, quindi con gas, luce e acqua. Ma anche a dover fare una spesa molto più intelligente e conveniente per non spendere troppo. Il fatto è che quando si hanno pochi ingredienti a disposizione non si sa mai cosa preparare.

Dopo diverse ricette in cui si combinano in modo diverso, poi rimaniamo senza idee. Quindi ci tocca acquistare qualcosa in più e non sempre possiamo, seguendo il nostro budget. Ma, in realtà, anche con pochissimi ingredienti che costano molto poco possiamo preparare dei manicaretti. Anche una cipolla può trasformarsi in un condimento davvero prelibato.

Pochi sanno che con meno di 3 euro si può cucinare un primo piatto veloce ma anche saporito

Oggi proponiamo una ricetta davvero veloce e pratica, che si prepara in pochissimi minuti. L’ingrediente principale sono le cipolle, quelle rosse, dolci e saporite, ideali anche per una gustosa insalata. Però noi andremo a cuocerle, per creare un condimento davvero sfizioso e con pochissimi euro. Pochi sanno che con meno di 3 euro, infatti, si pochi euro si possono ottenere delle vere e proprie bontà.

Ingredienti per 2 persone

180 g di pasta;

130 g di cipolle rosse, possibilmente di Tropea;

20 g di formaggio grattugiato;

basilico;

aceto di mele;

1 cucchiaio di zucchero;

20 g di burro;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Procedimento

Prendiamo le cipolle e sbucciamole, dopodiché tagliamole a fette sottili. Versiamo un filo d’olio in una padella antiaderente e aggiungiamo il burro. Uniamo le cipolle e lasciamole rosolare per un paio di minuti finché non si appassiranno. Aggiungiamo il cucchiaio di zucchero, meglio usare quello bruno o di canna, ma anche quello semolato andrà bene. Lasciamo caramellare a fiamma bassa e poi versiamo un paio di cucchiai di aceto di mele. Aspettiamo che evapori e mescoliamo continuamente per evitare che il composto si attacchi alla padella.

Mettiamo a cuocere la pasta, meglio utilizzare una pasta corta come i sedanini o le caserecce. Cuociamo in abbondante acqua salata, scoliamo al dente e aggiungiamo la pasta in padella. Facciamo saltare, regoliamo di sale e pepe e versiamo un altro giro d’olio, se necessario. Impiattiamo con una spolverata di formaggio grattugiato, pecorino o Parmigiano a piacere. Completiamo con un ciuffo di basilico e godiamoci questa incredibile pasta economica ma buonissima. Pochi sanno che con meno di 3 euro possiamo preparare una pasta davvero gustosa. Chi si trova a dover risparmiare giorno per giorno, sa bene che è sempre facile trovare idee per nuove ricette. E un po’ di inventiva si possono creare ricette anche con pochissimi ingredienti, anche una pasta al forno.

