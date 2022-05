Finalmente le belle giornate di sole tanto attese e desiderate sono arrivate. Questo vuol dire che, per molti di noi, ci sarà l’occasione di passare più tempo all’aria aperta, godendo del bel tempo. Soprattutto, chi ha la fortuna di avere un balcone, può certamente apprezzare queste temperature con più facilità. Anche dopo una giornata di stress, può avere l’occasione di provare il piacere di stare all’aperto con un’aria abbastanza calda. Questo idillio, però, può essere facilmente spezzato da alcuni ospiti indesiderati che decidono di autoinvitarsi sul nostro terrazzo.

Uccelli e balconi, ecco come tenere lontani questi ospiti indesiderati con alcuni rimedi casalinghi che potrebbero tornarci più che utili

In questo caso parliamo dei piccioni. Sappiamo bene quanto questi animali si avvicinino spesso alle nostre case. Questo ci impedisce di stenderci al sole con tranquillità o di consumare un pasto in relax all’aria aperta. Per allontanarli, però, ci sono alcuni rimedi casalinghi che potrebbero tornarci davvero utili. Di alcuni avevamo anche già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, ne avevamo visto uno piuttosto interessante. In un altro articolo, poi, avevamo dato un altro consiglio davvero efficace che potrebbe aiutarci a raggiungere il nostro scopo.

Oggi continuiamo a stilare la lista di soluzioni casalinghe che potrebbero risolvere il nostro problema. In questo caso ci affidiamo al cardamomo. Questa spezia, infatti, potrebbe davvero sorprenderci per il risultato che potrebbe offrirci. E così potremmo risolvere la situazione in pochi minuti.

Godiamoci le giornate soleggiate sul nostro balcone in totale relax perché i piccioni staranno alla larga grazie a questo ingrediente comunissimo in cucina

Controlliamo quindi in cucina se abbiamo del cardamomo a disposizione. Prendiamo delle piccole tazzine e riempiamole di questa spezia. Ora, spargiamo su di esse un po’ di cannella e sistemiamo il nostro intruglio in diversi angoli del balcone. In questo modo, riusciremo a tenere lontani i piccioni da ogni lato.

L’odore del cardamomo, unito a quello della cannella, risulterà davvero fastidioso per questi animali che, una volta annusato, preferiranno cercare cibo e riparo altrove. Perciò, godiamoci finalmente le giornate soleggiate sul nostro balcone grazie al cardamomo.

Questo ingrediente ci sarà di un’utilità unica e potremo davvero rilassarci senza la preoccupazione di ospiti indesiderati. In questo modo, inizieremo la bella stagione con una prospettiva del tutto inedita e potremo organizzare delle bellissime giornate in balcone senza alcun tipo di preoccupazione.

