Invece della solita pasta al forno, ecco un’originale idea per preparare un primo piatto coi fiocchi e adattissimo al pranzo della domenica

Molti casalinghi amano cucinare primi piatti un po’ più sostanziosi per il pranzo della domenica. Spesso preparano quelli della tradizione, come le lasagne o la pasta al forno. Già in passato suggerimmo un’alternativa a questi piatti, cioè un filante risotto gratinato al forno.

Stavolta ne vedremo un’altra ancora più originale. Invece della pasta al forno, proponiamo di provare a preparare delle girelle di pasta fresca con un ripieno a base di prosciutto cotto, emmental e besciamella. In quanto a quest’ultima, per cucinare questo piatto si può optare per acquistarla oppure farla in casa seguendo questi preziosi consigli. Vediamo tutti quanti gli ingredienti che serviranno a preparare le girelle di pasta fresca.

Ingredienti per 4 persone

10 sfoglie sottili di lasagne all’uovo;

200 g di prosciutto a fette;

200 g di emmental;

500 g di besciamella;

sale;

pepe;

formaggio grattugiato;

olio extravergine d’oliva.

Prendere una pentola, mettere al suo interno abbondante acqua e salarla. Farla bollire e versare al suo interno un filo d’olio, che servirà a non far attaccare tra loro le lasagne. Farle lessare all’interno della pentola per qualche minuto e poi scolarle. Metterle su un canovaccio pulito.

Su ogni sfoglia di lasagna, disporre una fetta di prosciutto cotto e una di emmental. Arrotolarle e tagliarle in quattro parti. In questo modo, si otterranno delle girelle.

Prendere una pirofila e versare al suo interno un mestolo di besciamella. Mettervi parte delle girelle, l’una affianco all’altra e dunque ricoprirle con un altro mestolo di besciamella. Disporvi sopra un secondo strato di girelle, versarci sopra un altro mestolo di besciamella e spolverare il tutto con del formaggio grattugiato.

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per 30 minuti. Chi vuole potrà azionare il grill durante gli ultimi minuti di cottura, in modo tale da ottenere una crosticina ancora più croccante. Una volta che le girelle di pasta fresca si dorano in superficie, spegnere il fuoco.

Non resta che servirle, preferibilmente quando sono ancora calde.

