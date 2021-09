Spesso i grandi risultati in cucina sono il frutto della semplicità. È il caso del dolce odierno, che alla classica base della ciambella unisce due ingredienti che fanno la differenza. Infatti basteranno pochi minuti per fare strage di cuori con questa soffice ciambella dal gusto unico ed esplosivo.

Vediamo come prepararla al meglio nelle nostre case.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Uno sguardo all’occorrente in cucina per un dolce dal gusto unico ed esplosivo

Ingredienti:

450 gr (circa) di farina;

150 gr di zucchero;

1 manciata di granella di nocciola;

75 ml di olio di semi;

75 ml di latte di mandorla;

5 fichi (ne occorrono il doppio, invece, per preparare invece la torta di fichi);

3 uova;

1 vasetto di yogurt naturale;

1 bustina di lievito per dolci;

vaniglia (una bacca);

la scorza grattugiata di un limone.

Prepariamo la base della nostra ciambella da 10 e lode

Versiamo in una ciotola capiente dapprima le uova, poi lo yogurt e lo zucchero, infine il latte di mandorla e l’olio.

Lavoriamo e amalgamiamo il tutto in poco tempo, con l’ausilio di una frusta. Operiamo prima delicatamente, poi con un certo vigore.

A questo punto dobbiamo inglobare la farina setacciata precedentemente. Dunque, aggiungiamola agli altri ingredienti versandola nella ciotola. Per evitar la formazione di grumi, inglobiamola poca per volta. Andiamo avanti fino a quando il composto non risulterà denso e liscio al punto giusto. Quindi regoliamoci al momento sulla sua quantità complessiva.

Adesso aggiungiamo la granella di nocciola e la scorza di un limone intero, già lavato. Infine completiamo il composto aggiungendo la vaniglia e il lievito, e amalgamiamo.

Pochi minuti per fare strage di cuori con questa soffice ciambella dal gusto unico ed esplosivo

Ora imburriamo e infariniamo uno stampo per ciambella di medie dimensioni. Versiamo il composto, aiutandoci con una spatola per distribuirlo e livellarlo per tutta la sua circonferenza.

Completiamo la superficie del composto con i fichi precedentemente lavati (e fatti asciugare) e tagliati a spicchi. Cerchiamo di tagliarli sottili e per quanto più possibile regolari. Infine aggiungiamo dell’uvetta in superficie, negli eventuali spazi del composto non ricoperto dai fichi.

Inforniamo a 180° per circa 35-40 minuti e togliamola dallo stampo solo dopo qualche minuto in cui sarà raffreddata.

Approfondimento

Questo irresistibile tiramisù senza zucchero e con poche calorie è super cremoso e golosissimo.