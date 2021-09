Semplicemente superba la crostata di fichi che tra poco andremo a preparare insieme. Semplice, molto economica, facile da realizzare, alternativa (come gusto) e soprattutto in sintonia con il periodo.

La preparazione odierna risulterà perfetta come colazione al mattino oppure come dessert a fine pranzo o spuntino godurioso, nel corso della giornata. In tutti e tre casi, comunque, saremo in estasi già col primo assaggio di questa sublime crostata di fichi di fine estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Prepariamo la frolla per la base della nostra crostata di fichi

Alla base del dolce dovremo preparare una frolla. Se abbiamo poco tempo o non vogliamo correre il rischio che non si compatti, acquistiamola già pronta. In questo caso seguiamo le indicazioni riportate in etichetta.

In alternativa, potremmo sbizzarrirci in una frolla diversa dal solito, ad esempio con farina di cocco. Noi daremo la ricetta per prepararla con latte di mandorla, olio invece del burro, e aromatizzata alla cannella.

Vediamo come realizzarla.

Ingredienti

300 gr di farina;

50 gr di zucchero;

50 gr di olio di girasole;

e 50 gr di latte di mandorla;

1 uovo;

scorza grattugiata di un limone;

1/2 cucchiaino di cannella;

mezza bustina di lievito vaniglia.

Procedimento

Per prima cosa, puliamo i fichi e lasciamoli nel frattempo asciugare su un canovaccio o una teglia (ci serviranno dopo).

Prendiamo una ciotola e iniziamo a versare l’uovo, lo zucchero, l’olio e il latte di mandorla, la scorza grattugiata del limone e infine lievito e cannella. Lavoriamo velocemente il tutto, prima di iniziare ad inglobare, poco ala volta, anche la farina.

Con le mani, infatti, dobbiamo iniziare a impastare e a formare la frolla. Man mano che la farina risulterà inglobata, aggiungiamone altra e procediamo.

A questo punto infariniamo il tavolo da lavoro e deponiamo la nostra frolla per portarla alla giusta consistenza. Questa, infatti, dovrà risultare compatta e omogenea. In particolare, aggiungiamo e lavoriamo altra farina (pochi grammi per volta) fino a quando la frolla non risulterà più appiccicosa alle dita.

Ora compattiamola con la pellicola per alimenti e facciamola riposare mezz’ora in frigo.

Prepariamo la crema pasticcera e iniziamo a comporre il dolce

Nel frattempo prepariamo la crema pasticcera. Abbiamo già illustrato come preparala, mantenendo certe proporzioni (ingredienti, temperatura e durata) per averla nella giusta consistenza.

Inoltre, considerata la stagione estiva, stiamo attenti con le uova per evitare pericolose intossicazioni.

In estasi già col primo assaggio di questa sublime crostata di fichi di fine estate

A questo punto imburriamo e infariniamo la teglia per trasferirvi la frolla.

Riprendiamo l’impasto dal frigo e allarghiamolo un po’ con le mani, poi lo stendiamo con il mattarello. Adesso lo arrotoliamo sul mattarello e lo adagiamo sulla teglia. Assicuriamoci di avere anche tutti i bordi lungo la circonferenza della teglia.

A seguire versiamo la crema pasticcera, poi ordinatamente anche i fichi tagliati a spicchi o a fette. Infine, inforniamo a 180° per tre 40 minuti circa. A cottura ultima, lasciamo raffreddare prima di servire.

Approfondimento

Questa morbida torta di fichi è un’esplosione di piacere e si prepara in pochissimi minuti.