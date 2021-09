Settembre è il mese ideale per riaccendere il forno e preparare quei dolci che profumano degli ultimi sprazzi di sole e di estate. Oggi prepareremo una torta ai fichi, un frutto dolce di suo e ricco di sani nutrienti.

In alcune aree del Sud questi frutti abbondano, per cui è sempre piacevole e stuzzicante gustarli in versioni diverse dal solito. Eventualmente, per goderli tutto l’anno potremmo anche prepararli in questo modo alternativo.

Intanto presentiamo la ricetta odierna, anticipando che questa morbida torta di fichi è un’esplosione di piacere e si prepara in pochissimi minuti.

Cosa occorre in cucina

Ingredienti:

3 uova;

250 gr di farina;

125 gr di zucchero;

100 ml di latte fresco;

35 gr di burro;

12-15 fichi maturi;

1 bustina di lievito per dolci;

buccia grattugiata di un limone.

Iniziamo a preparare questa delizia

Prendiamo una terrina e iniziamo a unire le uova con lo zucchero. Con l’aiuto di una frusta, amalgamiamo per bene i due ingredienti, prima di unire anche il latte.

A seguire versiamo anche il burro, tolto dal frigo almeno un’ora prima e sciolto velocemente a bagnomaria. Uniamo anche 1 bustina di lievito per dolci e la buccia grattugiata del limone. Amalgamiamo velocemente gli ingredienti, sempre con l’aiuto della frusta.

Infine versiamo, una cucchiaiata alla volta, anche i 250 gr di farina, per inglobarla al composto perfettamente e senza formare grumi.

A questo punto nella terrina dovremmo avere un composto ben amalgamato. Esso, infatti, non dovrà risultare né troppo denso né troppo liquido, e sarà questa la base del nostro dolce finale.

Prendiamo una tortiera di medie dimensioni e foderiamola con carta da forno (o imburriamo e infariniamo i lati e la base). Ora versiamo l’impasto precedentemente ottenuto.

Sbucciamo i nostri fichi freschi e tagliamoli in 4 spicchi, aiutandoci con il coltello. Terminata quest’operazione, usiamoli per decorare l’intera superficie del dolce da infornare.

Adesso inforniamo a 190° per 35-40 minuti. Una volta pronta, lasciamola raffreddare prima di trasferirla su un piatto da portata. Serviamo questa torta super golosa accompagnandola con un passito di Pantelleria.

Come si vede, per questa preparazione bastano all’incirca 20 minuti. Il tempo della cottura, infatti, lo possiamo dedicare a una doccia, una telefonata, a giocare con nostro figlio. Oppure a scoprire i segreti e l’occorrente per un dolce delizioso: il tiramisù senza zucchero e con poche calorie, super cremoso e golosissimo.