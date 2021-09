La pasta fredda è un must dell’estate perché aiuta a combattere il caldo senza rinunciare al piacere del piatto più famoso della tradizione italiana.

Questo primo piatto è rapido da cucinare, ed è fatto con degli ingredienti semplici e a portata di mano. Delicato, ma senza rinunciare al gusto, è perfetto per accontentare tutti. In più, nonostante siano gli ultimi scampoli della stagione più bella dell’anno, rimane un piatto perfetto da portare per un pic-nic, o un aperitivo-cena in compagnia.

Ecco una ricetta sfiziosa e perfetta per pranzi e cene di fine estate.

Spaghetti freddi ai tre pomodori

Questa versione è ottima per consumare un buon quantitativo di pomodoro, che risulta essere un buon alleato per la salute. In particolare, il pomodoro rosso cuore di bue rappresenta una fonte preziosa di nutrienti. Si riscontrano maggiormente al suo interno vitamina A e C, per non parlare delle concentrazioni elevate di sali minerali di potassio, ma anche fosforo e calcio.

Si tratta della pasta fredda ai tre pomodori, verde, giallo e rosso.

Gli ingredienti sono:

spaghetti o qualunque altro tipo di pasta per 400g;

pomodori verdi 500 g circa;

pomodori cuore di bue rossi 500g;

pomodorini gialli 200 g;

ricotta 80 g;

basilico 50 g;

olio q.b;

parmigiano reggiano q.b.

Appassire i pomodorini gialli in casseruola o in un pentolino. In questo modo rimarranno ancora più dolci e svilupperanno il licopene. Il licopene è un carotenoide che conferisce ai pomodori il colore arancio/rosso e possiede un’azione antiossidante. Inoltre la cottura rende più biodisponibile la presenza di licopene che invece si ossida nel caso in cui il pomodoro venga cucinato a crudo. La cottura dei cibi aiuta la rottura dei legami che i carotenoidi hanno con le proteine vegetali. I pomodori cuore di bue invece vanno solo aperti a metà e lasciati crudi. Condire con olio extravergine di oliva e basilico a pezzetti. Frullare i pomodori verdi con olio, parmigiano reggiano e spezie aromatiche a piacere fino a creare un’emulsione. Schiacciare e ammorbidire la ricotta. Aromatizzarla con sale e olio. Creare delle piccole quenelle con il composto di ricotta condito.

La pasta va lasciata al dente e scolata in una ciotola con acqua e ghiaccio. È la miglior soluzione per farla fredda perché la cottura si ferma e inoltre lo spaghetto o la pennetta mantengono il colore originario. Mantecare a questo punto la pasta con la crema di pomodoro verde. Aggiungere pomodori cuore di bue e pomodori gialli. Aggiungere la quenelle di ricotta.

Avremo così un piatto sfizioso, fresco e che non si allontana troppo dal classico intramontabile della cucina italiana.