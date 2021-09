La Giunta regionale dell’Emilia Romagna, con la delibera n. 878 del 14 giugno, ha approvato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi allo studio. Un impegno anche per l’A.S. 2021/’22 (ormai all’avvio) contro il rischio di abbandono scolastico e il sostegno agli studenti in difficoltà economiche.

I relativi bandi si sono aperti da lunedì 6 settembre e lo saranno fino alle ore 18.00 del 26 ottobre (scadono il 29/09, invece, queste borse di studio fino a 2.000 euro).

La tempistica vale sia per le borse di studio di competenza delle Provincie e della Città metropolitana di Bologna, sia per i contributi dei libri di testo, di competenza dei Comuni o Unioni di Comuni. Ad esempio, la città di Forlì e la Città metropolitana di Bologna hanno già pubblicato i rispettivi bandi.

La domanda andrà inoltrata online accedendo, con le proprie credenziali digitali, al portale “ER.GO scuola”. Illustriamo requisiti e criteri per procedere alle domande online per borse di studio e contributi libri per studenti con questi ISEE di questa Regione.

Vediamo i destinatari delle borse di studio e dei contributi per i libri

Queste misure di sostegno sono rivolte agli studenti iscritti:

alle scuole secondarie di I° e II° grado;

al secondo e terzo anno di IeFP (Istruzione e Formazione Professionale) di un organismo di formazione professionale accreditato;

alle tre annualità dei progetti personalizzati IeFP.

Inoltre sussistono anche dei criteri reddituali. Al riguardo, l’ISEE (in corso di validità) del richiedente dovrà rientrare in una di queste due fasce:

la fascia 1 è quella con ISEE da 0 euro fino a 10.632,94 euro;

la fascia 2, invece, va da 10.632,95 euro fino a 15.748,78 euro.

Infine c’è il requisito anagrafico, nel senso che gli studenti devono avere un’età non superiore ai 24 anni. Tale requisito non si applica agli studenti disabili.

A quanto ammontano i benefici?

Per conoscere l’effettivo importo dei benefici, bisognerà attendere la chiusura dei bandi. Solo dopo, infatti, si conosceranno i numeri delle domande effettive nel frattempo inoltrate.

Le risorse (regionali e nazionali) disponibili saranno ripartite tra gli aventi diritto. In particolare, sarà data priorità alle domande ammissibili rientranti nella fascia ISEE 1.

Domande online per borse di studio e contributi libri per studenti con questi ISEE di questa Regione

Alle famiglie non resta quindi che attivarsi per il rilascio di attestato ISEE in corso di validità e di dotarsi delle credenziali SPID.

Inoltre, consultare i relativi bandi e/o avvisi sui siti istituzionali degli Enti territoriali preposti (e di appartenenza). I Comuni sono coinvolti per quanto riguarda i contributi per i libri di testo, mentre Province e la Città metropolitana di Bologna per le borse di studio.

Approfondimento

Lavoro carriera e successo con questo percorso scolastico.