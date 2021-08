Tutti sappiamo che i vegetali che compongono la nostra amata dieta mediterranea sono un vero toccasana per la salute. Alcuni le conosciamo benissimo e li mangiamo quasi tutti i giorni. Altri un po’ meno. Per esempio “pochi conoscono questo cavolo ma ci protegge dai tumori e dagli infarti”. E oggi noi di ProiezionidiBorsa andremo alla scoperta di un altro alimento poco consumato ma non per questo meno salutare: la lattuga lollo rossa. Davvero pochi la mangiano ma questa insalata è fenomenale per proteggere pelle e occhi. Andiamo a scoprire perché e le sue incredibili proprietà nutrizionali.

Pochi la mangiano ma questa insalata è fenomenale per proteggere pelle e occhi

La lattuga lollo rossa è una delle meno consumate ma allo stesso tempo è una delle più riconoscibili. Le sue foglie hanno sfumature che vanno dal verde al rosso, ha un gusto amarognolo ed è decisamente croccante.

Ma oltre ad avere un gusto estremamente particolare, la lollo rossa è un concentrato di sostanze benefiche per l’organismo. Tra le insalate è la più ricca in assoluto di fibre e contiene elevatissime quantità di Vitamine dei gruppi A e C e di potassio. Tutte sostanze che preservano le cellule dall’azione dei radicali liberi.

Questo vegetale, infine, ha anche una notevolissima concentrazione di ferro e beta-carotene, fondamentali per proteggere la salute della pelle e degli occhi.

100 grammi di lollo rossa contano soltanto 15 calorie. Un alimento ideale da inserire in ogni dieta dimagrante che si rispetti.

Come mangiarla

Ora che abbiamo scoperto le sue incredibili proprietà, è arrivato il momento di capire possiamo utilizzarla in cucina.

Ovviamente la lollo rossa può diventare la base per qualsiasi tipo di insalatona. Tra gli abbinamenti più gustosi possiamo provare quello con le uova sode e quello con feta e pomodorini.

Ma se vogliamo dare un tocco di classe ai nostri pranzi estivi dobbiamo assolutamente provare la lattuga lollo rossa abbinata alla macedonia di verdure. Prendiamo un etto e mezzo di lollo, 4 carote, un cipollotto, 3-4 zucchine, uno scalogno e qualche ravanello.

Scottiamo per qualche minuto fagiolini e carote in acqua. Nel frattempo mettiamo a soffriggere il cipollotto e lo scalogno. Non appena iniziano a dorarsi aggiungiamo tutte le verdure tagliate a tocchetti o fettine. Cuociamo per dieci minuti e facciamo raffreddare la macedonia.

Quando ha raggiunto la temperatura giusta mettiamola in un letto di lollo rossa e decoriamo con i ravanelli. Per condire il piatto usiamo sale, olio d’oliva e aceto balsamico.

Approfondimento

