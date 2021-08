La borsa è un accessorio di diverse forme e diversi colori a cui le donne non possono proprio rinunciare.

Sono indispensabili per contenere tutto il necessario e valorizzarci al massimo, soprattutto se abbinate al giusto completo.

Durante le vacanze estive ci piace particolarmente cambiare borsa a seconda delle nostre esigenze e del nostro umore che generalmente è più rilassato.

Sono queste le borse di tendenza dell’estate che moltissime donne stanno comprando

Per prima cosa non possiamo non nominare la borsa in paglia che risulta perfetta per immergersi nell’umore vacanziero del periodo estivo.

È comoda ed elegante, ideale da indossare al mare con pantaloni e top sia quando siamo in spiaggia che per una passeggiata in città.

Ne troviamo di diversi tipi: possono essere piccole a busta o rotonde e vanno abbinate a seconda di cosa indossiamo.

Un’altra tendenza di stagione è la borsa in vimini, ottima per un look da città e facilmente abbinabile ad un vestito largo e fresco.

Bellissima è la borsa uncinetto che si intreccia in reti e nodi, che non è altro che il mix perfetto per uno stile sia ricercato che casual.

Non possiamo dimenticare le borse colorate ed eleganti, piccole ma con un manico voluminoso da portare a mano nelle giuste occasioni.

Per chi ama le borse in formato mini si può poi optare per le bellissime e coloratissime borse a spalla che risultano davvero ideali in estate.

Le borse a secchiello sono un classico sempre di moda poiché ci donano un tocco di eleganza e risultano adatte alle occasioni più speciali.

Particolare è la tinta pastello in pelle trapuntata che si abbina benissimo ad un elegante miniabito dalla tonalità tenue e leggera.

Grazie alle loro tonalità gioiose e vivaci risultano particolarmente adatte anche a chi ama le tonalità più calde da sfoggiare durante l’aperitivo in spiaggia.

Non tutti sanno che sono queste le borse di tendenza dell’estate che moltissime donne stanno comprando, approfittiamone è il momento giusto!

Consigli

Quando acquistiamo una borsa è sempre consigliato valutare bene in quali occasioni la indosseremo.

Si consiglia di scegliere borse da giorno molto capienti e preferire borse da sera più compatte che possano essere abbinate al proprio abito.

Dopo aver scelto l’abbinamento migliore sarà anche fondamentale aggiungere un proprio tocco personale.

Durante il giorno si può optare anche per fantasie multicolori, mentre durante la sera si suggerisce uno stile più sobrio.

Approfondimento

