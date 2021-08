Agosto è finalmente arrivato e con lui il momento di dare nuova vita al nostro orto. Tra tutti gli ortaggi che possiamo piantare in questo mese ce n’è uno davvero particolare: il cavolo nero toscano. Pochi conoscono questo cavolo ma ci protegge dai tumori e dagli infarti. La conferma arriva dalla scienza e dallo straordinario mix di sostanze presenti all’interno delle foglie.

Le incredibili proprietà del cavolo nero

Il cavolo nero ha talmente tante proprietà nutrizionali benefiche da poter rientrare di diritto nella categoria dei “superfood”. Le sue foglie contengono elevate quantità di Vitamine A, B, C ed E e di minerali come zinco, calcio e ferro.

Basterebbe questa concentrazione per convincerci a inserirlo nella nostra dieta settimanale. Ma c’è molto di più. Il cavolo nero è un vero concentrato di flavonoidi, ovvero quegli elementi che proteggono le cellule dalle degenerazioni tumorali.

Tra i più importanti troviamo il kaempferolo e la quercitina. Entrambi, secondo alcune prestigiose ricerche scientifiche, sono fondamentali per prevenire il cancro.

Nel cavolo nero possiamo trovare anche l’isoramnetina: un vasodilatatore naturale che protegge l’apparato cardiocircolatorio.

Pochi conoscono questo cavolo ma ci protegge dai tumori e dagli infarti: come consumarlo e quando va evitato

Il cavolo nero è un alimento estremamente versatile in cucina. Possiamo mangiarlo crudo in insalata, cotto come contorno o come base per alcuni piatti tradizionali tipici come la ribollita.

Dobbiamo però fare sempre attenzione alla cottura. Se è troppo prolungata rischiamo di perdere l’apporto vitaminico e l’efficacia di alcuni flavonoidi. Per questo il consiglio è di cuocerlo per pochi minuti o di consumarlo direttamente crudo.

Se siamo in cura con medicinali beta-bloccanti dovremo ridurre il consumo di cavolo nero. L’elevata quantità di potassio potrebbe risultare dannosa per i nostri reni.

Anche chi soffre di problemi intestinali dovrebbe evitare il cavolo nero. Rischia di aumentare le difficoltà digestive.

