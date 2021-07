L’Italia è la patria della cucina mondiale. I prodotti della nostra tradizione vengono esportati in moltissimi Paesi e sono tra i più sani in circolazione. Anche quelli che, purtroppo, conosciamo di meno. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa parleremo proprio di uno di questi alimenti: il quartirolo lombardo. Pochi comprano questo formaggio italiano ma è un toccasana per dieta e sistema nervoso.

Il prodotto e le sue proprietà

Il quartirolo lombardo è un formaggio DOP che si produce soprattutto in Lombardia. Si fa con il latte di mucca parzialmente scremato e rientra nel gruppo dei formaggi morbidi. Ma oltre ad avere un gusto unico e una preparazione decisamente particolare, il quartirolo ha incredibili proprietà nutrizionali.

Tra i formaggi DOP italiani è il più magro in assoluto: 100 grammi di quartirolo contengono 296 calorie e 24,5 grammi di grasso totale. La mozzarella, solo per citare uno dei latticini che mangiamo di più, ha 248 calorie ogni 100 grammi e 43,9 grammi di grasso. Sono il suo sapore aspro e la sua consistenza a renderlo ideale per la dieta. Il quartirolo garantisce velocemente il senso di sazietà ed è facilmente digeribile.

Questo formaggio lombardo è ricco di Vitamina A e Vitamina B2. La prima è fondamentale per preservare la vista e le retine. La seconda, nota come riboflavina, migliora il metabolismo dei tessuti e mantiene integre le cellule nervose.

Il quartirolo è uno dei formaggi più versatili che troviamo in cucina per realizzare splendide ricette. Possiamo mangiarlo sia da solo, magari con un condimento a base di olio, sale e pepe o come condimento per una golosa insalatona.

Ma non solo. Il Quartirolo è ottimo per preparare salse e sughi con cui accompagnare i piatti di carne o pesce. Se vogliamo stupire la platea con un gusto unico possiamo anche servirlo con una marmellata di frutta o con del semplice miele come antipasto.

