Spesso quando si dorme bene la notte, si teme meno il suono della sveglia l’indomani mattina.

Inoltre, quando la qualità del sonno è ottimale, anche lo specchio ci riflette un’immagine migliore di noi stessi: le occhiaie sono meno profonde, le rughe sembrano più assottigliate e distese.

Ma ad incidere sull’aspetto esteriore, dopo una “dormita da pascià”, non sono solo materasso e cuscini.

C’è un altro elemento che dovrebbe essere tenuto in considerazione al quale è proprio dedicato quest’articolo.

In pochi sanno che le federe di questo tessuto garantiscono un sonno di bellezza

Tra le cose da scegliere che riguardano il letto non ci sono solo reti, materasso e cuscini.

Anche la biancheria da letto ha acquisito la sua importanza e in particolare la federa.

Infatti, per le federe dei guanciali, un tessuto che sta diventando sempre più gettonato è la seta.

Il motivo non è da ricercare solamente nell’innata eleganza di questo materiale e nella piacevolezza al tatto, quanto piuttosto nei benefici offerti durante il sonno.

In pochi ancora sanno che le federe di questo tessuto garantiscono realmente un sonno di bellezza e che quando si poggia la testa sulla seta si regala del benessere alla pelle del viso e ai capelli.

La seta è, innanzitutto, un tessuto che provoca meno attrito rispetto al comune cotone; è sufficiente pensare a quanto risulta essere liscia al tatto.

Per questo motivo è in grado di ridurre eventuali rossori della pelle del viso dati dallo sfregamento con la federa.

È, poi, un materiale che, usato per il letto, si sgualcisce e si stropiccia difficilmente. In questo modo, il mattino seguente, non dovremmo più preoccuparci di eliminare i possibili segni delle pieghe della federa lasciati sulla pelle.

Un tessuto leggero, traspirante ed elegante

La seta, inoltre, è notoriamente un tessuto traspirante e leggero: fa sudare di meno e dona una naturale sensazione di freschezza.

Un altro aspetto positivo è che quando si suda di meno, la pelle è generalmente più pulita. Questo è un vantaggio per chi perde tanto tempo nella pulizia del viso al mattino: si riducono drasticamente i tempi della beauty routine.

Le magnifiche caratteristiche della seta appena descritte incidono positivamente anche sui capelli.

Il cuoio capelluto e le lunghezze restano puliti più a lungo e i capelli si increspano e si ingarbugliano molto meno.

Insomma, le federe in seta a breve diventeranno un must have nel mondo della biancheria da letto.

Questo perché non solo garantiscono un sonno di bellezza ma sono anche un ottimo alleato contro le calde notti d’estate.