Con l’arrivo della bella stagione il pensiero di accendere forno e fornelli è sempre meno gradito.

Infatti via libera a pasti veloci e leggeri che si prepararono la sera prima o addirittura con qualche giorno di anticipo. Si a piatti freddi e light facili da digerire e che non appesantiscono troppo.

Lo stesso discorso lo si fa per la parte dolce della cucina dove di accendere il forno non se ne parla. Infatti per la creazione di dolci prelibatezze potremmo ricorrere alla preparazione di deliziosi gelati fai da te, gustosi frullati ma anche optare per la preparazione di dolci crudi.

Pochi ingredienti e soli 10 minuti per questo dolce golosissimo da fare in casa e senza cottura perfetto anche come merenda e colazione

È il caso della ricetta di oggi che vede come protagonisti le mandorle e i datteri per la creazione di una torta o per meglio dire di tortine monoporzione crude. Stiamo parlando dei brownie senza cottura.

Una delizia senza precedenti che si rivela perfetta anche per gli sportivi e da consumare nel periodo estivo. Ideali come merenda salutare i brownie sono una deliziosa variante di quelli classici cotti in forno.

Brownie alle ciliegie

Ingredienti per una teglia di 10 cm:

90 g di mandorle;

2 datteri;

15 g di cacao amaro;

15 g di burro di frutta secca;

2 cucchiai di latte vegetale;

20 ciliegie;

Per guarnire

cioccolato fondente 70 g;

yogurt 70 g;

latte vegetale 70 g.

Procedimento

In un robot da cucina mettere le mandorle, cacao e burro di frutta secca e frullare tutto. Riporre il composto ottenuto in una terrina di 10×10 cm, precedentemente foderata con carta da forno. Aiutarsi con il dorso di un cucchiaio per livellare la superficie e riporre in frigo. Intanto sciacquare ed asciugare bene le ciliegie, denocciolarle, tagliarle a metà e tenerle da parte. In un pentolino a bagnomaria sciogliere il cioccolato con l’aggiunta di latte vegetale e yogurt.

Posizionare le ciliegie sulla base di datteri e cacao e riporvi sopra la crema di cioccolato e yogurt. Riporre il tutto in frigorifero per circa 2 ore.

Varianti

Chi non preferisce le ciliegie potrà optare per il frutto a sé più gradito. Una gustosa variante potrebbe essere sicuramente quella di sostituire il classico yogurt con un gustoso yogurt alla vaniglia, meglio se privo di zuccheri aggiunti e delle fettine di banane. Infatti potremmo sostituire le ciliegie con delle banane. Lo steso dicasi per il cioccolato fondente.

Ebbene, pochi ingredienti e soli 10 minuti per questo dolce golosissimo che stupirà anche l’ospite più difficile, lasciando a bocca aperta anche i piccoli di casa.

