Come molti sanno quest’anno è in corso la Biennale d’arte contemporanea, appuntamento fisso da ormai più di 120 anni. Questa mostra espone lavori artistici provenienti da tutto il mondo e dà spazio alle migliori novità del panorama. Momento imprescindibile per chi ama l’arte contemporanea, la Biennale pone Venezia al centro dell’attenzione globale.

Da maggio a settembre decine di migliaia di persone arrivano nel capoluogo veneto e la città si riempie di un fermento unico. Oltre alla mostra ufficiale che ha luogo presso i Giardini della Biennale e l’Arsenale di Venezia ci sono anche una moltitudine di mostre collaterali, molte delle quali completamente gratuite. Oggi vogliamo parlare di alcune delle più interessanti: ecco tutte le imperdibili mostre d’arte a Venezia per vivere esperienze indimenticabili all’insegna dell’arte.

Cultura ad ogni angolo della città

Se capitiamo per caso o per scelta nella città lagunare quest’estate è il momento perfetto. Grazie al fermento culturale che la Biennale e il Festival del cinema portano, potremo vedere moltissime mostre, installazioni ed eventi unici. Ad ogni angolo della città ci sono manifestazioni interessanti, perfetti per chi ama la cultura. Oggi vogliamo focalizzarci sull’arte e le mostre gratuite sparse per le calli e i campi.

Iniziamo parlando di alcuni dei più interessanti padiglioni nazionali che fanno parte dell’evento principale. Quelli che si trovano fuori dai Giardini sono visitabili gratuitamente senza necessità di prenotare. Possiamo trovare il padiglione del Nepal, che porta sculture e quadri di alcuni artisti emergenti. Nel cuore di Piazza San Marco si trova il padiglione dell’Azerbaijan, che raggruppa il lavoro di sette artiste. Pittura, installazioni e scultura rendono questo spazio molto interessante anche per chi non è un appassionato o un esperto.

Ecco tutte le imperdibili mostre d’arte gratuite da vedere a Venezia quest’estate oltre la Biennale

Un altra mostra davvero imperdibile è quella di Lucio Fontana e Anthony Gormley dentro al Negozio Olivetti. Questo spazio celebre per l’architettura innovativa di Carlo Scarpa è solitamente a pagamento. Durante questa mostra, invece, è possibile visitarlo gratuitamente, per ammirare da un lato le sculture dei due artisti, dall’altro le macchine da scrivere d’epoca.

Terminiamo la nostra lista di interessanti mostre citando Penumbra presso il Complesso dell’Ospedaletto. Questo evento gratuito unisce il lavoro di alcuni interessanti artisti multimediali in un luogo antico e affascinante.

Il nostro consiglio è di visitare Venezia senza fretta e di vagare per le calli in attesa di scoprire una di queste meravigliose mostre.

Approfondimento

Riapre di nuovo al pubblico questa dimora sfarzosa in una delle più importanti città d’arte italiana