Con il caldo si cerca sempre un’alternativa fresca e buona per fare colazione. Una di queste è il classico yogurt. C’è chi lo preferisce bianco, chi greco, che presenta meno calorie, e chi invece lo guarnisce con la frutta. Tra i vari frutti che si possono scegliere c’è uno in particolare che sembrerebbe avere benefici per molti aspetti. Stiamo parlando del mirtillo nero, che produce piccole bacche dal colore violaceo. Già nei tempi antichi, si attribuivano al mirtillo nero dei poteri magici capaci di proteggere dalla malasorte. È un arbusto che cresce spontaneamente e si adatta ai climi rigidi e invernali. Durante la sua crescita raggiunge fino ai 60 cm di altezza. 100 g di mirtillo corrispondono all’incirca a 25 kcal suddivise in:

85 g di acqua;

0,9 g di proteine;

0,2 g di lipidi;

3 g di fibra.

Nel mirtillo nero sono presenti molte vitamine e sali minerali come potassio, sodio, ferro.

Introduciamo a tavola questo dolce frutto di luglio da preparare insieme allo yogurt che potrebbe avere benefici per la circolazione

Viene spesso mangiato, ma non si conoscono fino in fondo i benefici che vi si nascondono dietro. Il mirtillo nero sembrerebbe migliorare il microcircolo. Difatti contiene la mirtillina, importante per il sistema cardiocircolatorio in quanto andrebbe a ridurre la permeabilità dei capillari, rafforzando i vasi sanguigni e rendendoli più elastici. La presenza di vitamina A e C contribuisce alla formazione di collagene, responsabile della rigenerazione cellulare, dunque potrebbe essere utilizzato in quanto ritarderebbe l’invecchiamento cellulare. Per la presenza delle antocianine, rame e zinco, ha poteri antiossidanti e sembrerebbe utile anche per bruciare i grassi. Le antocianine, che conferiscono colore a molti alimenti, potrebbero portare a miglioramenti della memoria. Consumare succo di mirtillo o mirtilli interi aiuterebbe chi soffre del morbo di Alzheimer.

Ancora, sembrerebbe utile in casi di cistite e per ridurre il mal di pancia. Grazie all’azione antinfiammatoria che presenta questo alimento, è indicato in casi di stitichezza o vari problemi intestinali. Bisogna precisare che ogni malattia o qualsiasi problema di salute presenta un caso a sé. È necessario sempre consultare il proprio medico per comprendere se l’assunzione di un determinato alimento potrebbe andare realmente a costituire dei benefici per la propria malattia.

Come assumerlo nell’alimentazione

Introduciamo a tavola questo dolce frutto di luglio, magari da preparare insieme allo yogurt, visti i numerosi benefici che presenta. Infatti, lo si dovrebbe inserire molto più all’interno della nostra dieta. In particolare, lo si può consumare fresco oppure attraverso infusi, tè, succhi. Lo si trova anche in erboristeria come integratore naturale.

