La parmigiana è una preparazione della tradizione contadina che oggi ha subito numerose rivisitazioni. Infatti tante sono le ricette della parmigiana, che originariamente vede come protagonista le melanzane, il pomodoro, la mozzarella e in alcuni casi la besciamella. La parmigiana è solitamente caratterizzata dalla panatura e da una leggera frittura delle melanzane, prima che vengano poi cotte al forno insieme agli altri ingredienti.

La parmigiana oggi giorno si può realizzare con qualsiasi verdura, anche se le più gettonate restano le melanzane e le zucchine.

Che bontà questa parmigiana di zucchine senza frittura né besciamella, con 1 ingrediente segreto che la renderà irresistibile

Infatti quella che vogliamo proporre oggi è una deliziosa parmigiana di zucchine senza frittura né besciamella. Il tutto arricchito con l’aggiunta della ricotta fresca, che può essere di capra o di pecora ma anche vaccina, a seconda dei gusti. La differenza starà nel sapore, infatti quella di capra e di pecora avranno un profumo e un sapore più intenso.

Parmigiana di zucchine

Ingredienti per 4 persone:

3 zucchine medie;

130 g di mozzarella;

2 cucchiai di Parmigiano;

160 g di ricotta a scelta;

1 bottiglia di pomodoro;

Sale e olio EVO q.b.;

Prezzemolo e origano q.b.

Procedimento

Acquistare del sugo di pomodoro già pronto, oppure cuocerlo in padella con uno spicchio d’aglio e dell’olio.

Lavare e affettare le zucchine mantenendo uno spessore di circa 2 cm a fetta. In una pirofila aggiungere del pomodoro e adagiarvi sopra le fettine di zucchine fino a completare un intero strato. Aggiungere la ricotta miscelata con il prezzemolo e un filo d’olio, completare con uno strato di mozzarella. Ripetere l’operazione fino al termine degli ingredienti.

Ancora calda affettare e servire, con l’aggiunta di qualche fogliolina di basilico.

Dunque, davvero che bontà questa parmigiana di zucchine senza frittura né besciamella.

Varianti

In più possiamo decidere di realizzare la parmigiana anche in versione estiva, con pomodorini, mozzarella e qualche foglia di basilico. Da preparare senza panatura e cotta in forno. Una vera delizia molto più leggera della classica ricetta.

Un’altra gustosa alternativa è preparare le melanzane nella variante alla greca. Basterà procurarsi 2 melanzane dalla forma semirotonda, quelle grandi. Lavarle metterle in forno per 40 minuti affinché si cuciano. Una volta cotte tagliarle a metà e farcire ogni metà con pomodorini ricotta con prezzemolo e mozzarella. Aggiungere dell’origano e dell’olio EVO in superficie e servire.

