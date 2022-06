Con l’aumento delle temperature mangiare molto e pesante è sconsigliatissimo. Infatti, meglio preferire alimenti di facile digestione e freschi come verdure, insalate fredde, primi piatti già pronti come le insalate di cous cous, di riso e di pasta.

Per una cena veloce e leggera potremmo optare per la preparazione di questo piatto davvero delizioso che si prepara in 10 minuti, stiamo parlando dei tacos vegetariani. Un’ ottima variante per sostituire i pranzi e le cene veloci consumate nei fast food.

Per un piatto estivo leggerissimo, pronto in 10 minuti, è questa la ricetta da preparare

Qualcuno storcerà il naso solo a sentirne parlare, tuttavia il sapore e la particolarità di questo piatto lascerà tutti senza parole.

Tacos vegetariani

Questi sono gli ingredienti per 2 persone.

Per la base:

200 g di farina di mais;

180 ml di acqua;

50 ml di olio EVO;

sale e pepe q.b.

Per il ripieno:

10 olive nere a rondelle;

una confezione di mais già cotto;

2 zucchine medie;

150 g di formaggio spalmabile vegetale;

paprika q.b.

Procedimento

In una ciotola mescolare insieme farina di mais, acqua e olio EVO, aggiustare di sale e pepe. Mescolare bene e con l’aiuto di un mestolo dividere l’impasto in 2 metà. Scaldare una padella antiaderente con un filo d’olio e versare metà dell’impasto. Cuocere per 3 minuti a lato e girare. Procedere alla cottura dell’altro tacos.

Intanto, in una padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, cuocere le zucchine precedentemente lavate e ridotte a cubetti. Lasciar cuocere per circa 10 minuti, aggiustare di sale e spegnere il fuoco. Se necessario eliminare l’acqua in eccesso presente nelle zucchine, che bagnerebbe la base dei tacos rendendoli molli.

Una volta raffreddati, farcire i tacos con il formaggio spalmabile vegetale, le zucchine, le olive e il mais. Aggiungere la paprika, impiattare e servire.

Un piatto interamente vegetale, ricco di fibre, proteine vegetali e antiossidanti. Senza grassi e zuccheri aggiunti. Ebbene, per un piatto estivo leggerissimo è questa la ricetta da preparare.

Curiosità

I tacos sono un piatto tipicamente messicano a base di tortillas di mais ripiegate su se stesse. Farcite con fagioli rossi, zucchine, mais e formaggio spalmabile. Il tutto condito con paprika, pepe nero e un po’ di olio EVO.

