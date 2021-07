Le zucchine sono senza ombra di dubbio uno degli alimenti più sani che ci offre la natura e vengono inserite in moltissime diete. Hanno poche calorie, sono ricche d’acqua e di sostanze utili ad abbassare la pressione sanguigna. E possiamo usarle per preparare delle gustosissime polpette o per i dolci, per condire la pasta o semplicemente come secondo piatto. Ma fra tutte le varierà di zucchine ce n’è una davvero speciale: le zucchine trombetta. Quasi nessuno le compra ma queste zucchine sono le migliori per dieta e ipertensione.

Quasi nessuno le compra ma queste zucchine sono le migliori per dieta e ipertensione

La zucchina trombetta deve il suo nome alla forma del frutto che quando è pienamente sviluppato assomiglia a un manico d’ombrello curvo. Oppure proprio a una trombetta. Questa varietà di zucchina viene coltivata soprattutto in Liguria ma da alcuni anni possiamo trovarla tranquillamente in ogni supermercato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oltre ad avere una forma molto particolare, le zucchine trombetta hanno incredibili proprietà nutrizionali. Sono composte al 90% d’acqua, hanno soltanto 18 calorie ogni 100 grammi e sono ricchissime di vitamine dei gruppi A, B, C ed E. Ma non solo. L’elevata concentrazione di minerali come magnesio e potassio le rende un ottimo alimento contro l’ipertensione.

Come prepararle e come conservarle

Le zucchine trombetta hanno un gusto più delicato rispetto alle altre zucchine, non hanno semi e sono ottime da mangiare anche crude. Per questo motivo possiamo utilizzarle come condimento per i primi piatti, per le insalate o come base per sformati, torte salate e frittate.

Se invece vogliamo provare a conservarle e congelarle dobbiamo fare attenzione ai tempi. Le zucchine trombetta sono molto delicate e non resistono per più di tre giorni in frigorifero.

Entro le 72 ore prendiamo i nostri ortaggi crudi, laviamoli e tagliamoli a fette. Non ci resta che inserirli in sacchetti da freezer facendo bene attenzione a lasciare spazio tra una fetta e l’altra e a togliere l’aria.

Le nostre zucchine resisteranno diversi mesi nel congelatore e manterranno intatti il sapore, la croccantezza e le proprietà nutritive.