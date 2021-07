Ormai è tempo di vacanze, e molti stanno già partendo o sono già partiti. Altri però faranno le ferie più tardi, magari a settembre. Queste persone stanno probabilmente ancora pensando quali siano le mete migliori da scegliere.

Cerchiamo quindi di andare alla ricerca delle località migliori, che siano in Italia o altrove. A proposito, in un articolo precedente abbiamo parlato di alcune mete italiane davvero meravigliose, che sono state addirittura location per un film.

Oggi invece ci spostiamo all’estero, e lo facciamo andando a vedere un luogo sottovalutato ma che può darci grandi soddisfazioni. Ecco la località poco conosciuta per una vacanza all’insegna dell’arte e della storia.

La particolare meta europea

Oggi andiamo a visitare una bellissima città della Romania, ovvero Sibiu. Essa si trova in Transilvania, la regione famosa per essere la “casa” di Dracula.

La Romania in generale è spesso poco conosciuta dai turisti, ma città come Sibiu meritano assolutamente una visita. Si tratta di una località molto pittoresca, piena di vecchi edifici, e di strade ricche di storia. Si nota in particolare una forte influenza tedesca, poiché la città è stata fondata da coloni della Germania alcuni secoli fa.

Ecco la località poco conosciuta per una vacanza all’insegna dell’arte e della storia

Sibiu si divide tra città alta, con il suo centro storico e le sue bellissime piazze, e la città bassa, più chiaramente di ispirazione tedesca. Tra i tanti edifici storici consigliamo in particolare di visitare il campanile della cattedrale, da cui si ha una vista spettacolare della città.

Invitiamo poi i turisti a provare qualche specialità transilvana, come ad esempio le piccole salsicce con senape, uno dei secondi piatti più conosciuti. Si tratta di una pietanza adatta sia allo street food che alla cena al ristorante.

Insomma Sibiu può regalare lunghe passeggiate immersi tra la storia rumena e quella tedesca, per una vacanza indimenticabile. Consigliamo anche di fare qualche gita fuori porta per godersi un po’ della Transilvania.