Siamo in cerca di una marmellata dietetica con cui fare delle gustose colazioni? Abbiamo delle albicocche troppo mature, non vogliamo buttarle via, ma non sappiamo come utilizzarle? Con i noccioli abbiamo già visto cosa possiamo fare. Con i frutti, invece, possiamo realizzare una incredibile salsina alla frutta povera di calorie. E questo perché la più dolce, leggera e gustosa marmellata dell’estate si fa senza lo zucchero.

Gli ingredienti per la marmellata di albicocche senza zucchero

Per preparare due barattoli di marmellata da mezzo kg ciascuno ci serviranno:

a) 1 kg di albicocche mature;

b) mezzo kg di mele;

c) succo di limone;

d) mezzo bicchiere d’acqua.

e) erbe aromatiche (facoltativo)

Tra preparazione e cottura passeranno soltanto 60 minuti.

La più dolce, leggera e gustosa marmellata dell’estate si fa senza zucchero: come prepararla

Prendiamo le nostre albicocche mature e dopo averle lavate bene con acqua fredda, asciughiamole e togliamo la buccia. Togliamo anche il nocciolo e tagliamole a pezzetti più piccoli possibile.

A questo punto prendiamo una ciotola di vetro e uniamo alle albicocche anche le mele. Andranno pulite, tagliate e private del torsolo. Aggiungiamo nel contenitore il succo di limone e lasciamo a macerare per circa un’ora.

Nel frattempo prepariamo una casseruola e versiamoci dentro la frutta senza eliminare il liquido rilasciato dalla macerazione. Accendiamo il fornello a fiamma bassa e facciamo cuocere per 40 minuti girando il composto ogni 10. Se vogliamo dare un tocco di gusto possiamo aggiungere alla marmellata qualche spezia 10 minuti prima di aver ultimato la cottura.

Trascorsi i 40 minuti, frulliamo la marmellata fino a ottenere un composto più cremoso possibile. Quando è ancora calda mettiamola nei barattoli di vetro e capovolgiamoli con il tappo rivolto verso il basso. 48 ore di riposo e siamo pronti per guarnire i dolci o per una colazione a prova di dieta.

Se siamo in cerca di altre ricette leggere e dal sapore estivo per la colazione lo chef consiglia la torta zucchine e cacao e la crema di riso.