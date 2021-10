Quando la stagione fredda avanza, sale il nostro desiderio di rifugiarci nelle cose calde. Davanti a un fuoco acceso, di fianco a un termosifone bollente o avvolti in una coperta di lana, d’autunno o d’inverno è bello gustare un piatto fumante. Uno dei più sfiziosi, perché ci permette di sbizzarrirci con gli ingredienti, è la vellutata. Possiamo fare vellutate di ogni tipo, sfruttando al meglio verdure di stagione, spezie e formaggi. Ma la regina delle vellutate rimarrà sempre la vellutata di zucca. Per dare un tocco nuovo a un piatto di tradizione, i nutrizionisti della Fondazione Veronesi consigliano una ricetta che aggiunge al sapore la completezza dei nutrienti. Parliamo della zuppa di zucca e lenticchie. Pochi abbinano questo legume alla zucca ma insieme rendono la vellutata proteica e ricca di fibre. Vediamo quali ingredienti servono e i vari passaggi necessari alla preparazione.

Pochi ingredienti ma scelti con cura per aggiungere al gusto la bontà dei nutrienti

Per preparare la vellutata di zucca e lenticchie servono pochi ingredienti, tutti genuini. Abbiamo bisogno di:

250 grammi di lenticchie rosse (preferibilmente decorticate);

mezza zucca mantovana;

2 porri;

50 grammi di passata di pomodoro;

1 spicchio di aglio;

5 cucchiai di olio extravergine di oliva;

una spruzzata di curry;

sale e pepe a piacimento.

Questi ingredienti contribuiscono a creare un piatto ricco di nutrienti, benché povero di grassi e calorie. Le lenticchie aggiungono alla classica vellutata un’importante fonte di proteine. Inoltre, così preparata la vellutata sarà ricca di vitamina B e C. Sempre le lenticchie vantano livelli alti di fitoestrogeni, ormoni preziosi per alleviare i sintomi della menopausa. Allo stesso tempo, riducono i rischi cardiovascolari e rinvigoriscono le ossa. La ricchezza di fibre rende la vellutata di zucca e lenticchie un toccasana anche per l’intestino.

Preparare la vellutata di zucca e lenticchie è semplice e non troppo dissimile dalla classica preparazione. Per prima cosa tagliamo i due porri a rondelle sottili e mettiamoli a soffriggere con l’olio e lo spicchio d’aglio. Aggiungiamo dopo poco la passata di pomodoro. Nel mentre, tagliamo la zucca a cubetti e mettiamola a bollire (almeno per 10 minuti). Quando la zucca è pronta, aggiungiamola senza scolarla troppo alla casseruola con il pomodoro. Aggiungiamo anche le lenticchie. Saliamo, pepiamo, e facciamo cuocere per altri 5 o 10 minuti. A questo punto frulliamo tutto con un mixer, insaporiamo con il curry e la nostra vellutata è pronta.

