La focaccia è una delle ricette simbolo dell’Italia. Pochi ingredienti genuini e tanti modi per preparare questo cibo semplice e delizioso. Infatti da ricetta a ricetta cambiano i tempi di lievitazione, le farine utilizzate e il lievito stesso. E c’è chi la ama sottile e croccante e chi, invece, preferisce una focaccia alta e morbida.

E poi ci sono le nuove varianti, che accontentano tutti i gusti. Nella ricetta che proponiamo in questo articolo useremo due tipologie di farina. Una delle due è priva di glutine. Ecco perché la focaccia risulterà molto digeribile e leggera. E vedremo come realizzarla in ogni passaggio. Presentiamo la facilissima e deliziosa la ricetta della focaccia casalinga fragrante e digeribile dal profumo irresistibile. Qualche ora in più di lievitazione per un risultato strepitoso.

Gli ingredienti per la focaccia sono:

300g di farina semi integrale;

200g di farina di grano saraceno;

450g di acqua fredda;

5g di lievito di birra fresco;

10g di sale;

10g di olio evo;

e 10g di zucchero o malto o miele.

Iniziamo col mescolare le farine. Se abbiamo una planetaria utilizziamola pure. In ogni caso tutti i passaggi sono facili da fare anche sulla spianatoia. Uniamo 3/4 dell’acqua, il miele e il lievito. Impastiamo per 2 minuti e uniamo il resto dell’acqua, il sale e rimpastiamo per almeno 10 minuti. L’impasto non deve risultare colloso. Quando l’impasto è pronto uniamo l’olio a filo e impastiamo per farlo assorbire. Una volta fatto, lasciamo riposare per 15 minuti.

Ora mettiamo l’impasto sulla spianatoia e facciamo delle pieghe verso l’interno (come fosse un libro). Ripetiamo l’operazione per 3 volte. Poi copriamo l’impasto e lasciamolo lievitare per 3/4 ore fino al raddoppio del volume. L’impasto dovrebbe presentare molte bolle ed essere elastico. A questo punto non va lavorato molto. Possiamo comodamente rigirarlo direttamente sulla teglia prescelta.

Ora si può oleare una teglia e stendere l’impasto usando i polpastrelli. Preriscaldiamo il forno al massimo calore. Dopo aver unto la superfice con una tazzina di olio mista ad acqua salata, possiamo infornare la focaccia. Iniziamo cuocendola nel ripiano più basso per i primi 10 minuti. Successivamente posizioniamo la teglia nel ripiano mediano per altri 10 minuti. Terminiamo la cottura a piacimento e lasciamo la porta del forno aperta per gli ultimi 2 minuti di cottura. Leggiamo anche la ricetta della mitica focaccia locatelli che non s’impasta non è più un segreto.