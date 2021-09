L’arrivo della stagione fredda porta con sé una serie di conseguenze sul nostro organismo. La prima di queste è l’abbassamento delle difese immunitarie, che porta ad ammalarci dei tipici malanni stagionali. Ma un sistema immunitario attaccabile può portare anche a conseguenze più gravi di febbre e raffreddore, ecco perché dobbiamo rinforzarlo. Per far questo, un consiglio sempre eccellente è quello di seguire una dieta ricca di vitamina C. Per fortuna, infatti, la vitamina C (a differenza della D) è facilmente reperibile attraverso gli alimenti. Tra questi, un vero e proprio integratore naturale è la cosiddetta spremuta d’arancia rinforzata. Avremo scorte di vitamina C per tutto l’inverno se beviamo questa bevanda ogni giorno, un bicchiere per colazione o merenda. Ma cos’è esattamente la spremuta d’arancia rinforzata? Vediamolo insieme.

Antivirali naturali durante la stagione fredda

Sembra che la natura ci voglia bene perché, proprio quando il corpo ne ha più bisogno, ci mette a disposizione frutti ricchi di vitamina C. Autunno e inverno, infatti, sono le stagioni della raccolta degli agrumi. Questi frutti sono rinomati per essere pieni di vitamina C, dunque per fungere da antivirali naturali. In particolare l’arancia è una fonte preziosissima di antiossidanti, che svolgono un’azione antinfiammatoria e promuovono il giusto funzionamento del sistema immunitario. Questi antiossidanti, di cui la vitamina C fa parte, pare abbino anche un effetto benefico sui livelli di colesterolo e contrastino le infezioni da Helicobacter pylori.

Migliore amico dell’arancia è il pompelmo. Anche questo frutto è ricchissimo di vitamina C e alleato della salute cardiovascolare e del sistema immunitario. All’azione della vitamina C si uniscono quelle detossificante dei polifenoli e antiossidante del licopene.

Sia arancia che pompelmo cominciano a comparire sui banchi dei supermercati da ottobre. Compriamoli entrambi per poter preparare il nostro antidoto ai malanni di stagione: la spremuta rinforzata.

La spremuta di arancia rinforzata non è altro che succo di arancia unito a succo di pompelmo. Cento grammi di arancia hanno circa 50 milligrammi di vitamina C. Cento grammi di pompelmo ne hanno circa 40 milligrammi. Mescolando insieme i succhi di questi due agrumi avremo un integratore naturale potentissimo, che si prenderà cura del nostro sistema immunitario. Basta pensare che un bicchiere di spremuta rinforzata contiene tra i 30 e i 40 milligrammi di vitamina C, pari alla metà del nostro fabbisogno giornaliero.

