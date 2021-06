La maggior parte di noi è molto tradizionalista quando si tratta di cucina. Spesso è difficile spingere il cuore oltre l’ostacolo e provare ricette nuove che prevedono accostamenti non convenzionali. Talvolta, però, questi accostamenti possono rivelarsi dei veri elisir contro tutte le problematiche più comuni per la nostra salute. È il caso del così detto golden milk (latte d’oro), la bevanda che si prepara unendo latte e curcuma. Pochi abbinano questi 2 ingredienti ma insieme vincono metabolismo lento e glicemia alta, oltre a innalzare le difese immunitarie e avere un’azione antiossidante e antitumorale. La ricetta viene dalla medicina ayurvedica. In India, il golden milk viene considerato una vera panacea contro ogni male. Scopriremo che i suoi benefici sono praticamente infiniti.

Come preparare il latte d’oro

Preparare il golden milk è davvero semplice. Per prima cosa, dobbiamo preparare una pasta di curcuma, con cui condire il latte. Prendiamo 130 millilitri d’acqua e mettiamola a bollire in un pentolino con 40 grammi di curcuma in polvere. I puristi aggiungono anche un pizzico di pepe. Mescoliamo fino a ottenere un impasto denso, che conserveremo in un barattolo. Ci basterà per circa una trentina di tazze.

Ora prendiamo 150 millilitri di latte (se non possiamo bere quello vaccino, va bene anche di vegetale, di soia o di mandorla per esempio) e portiamolo a ebollizione. Ancora caldo, versiamo il latte in un barattolo provvisto di tappo e condiamolo con un cucchiaino di pasta di curcuma e uno di miele. Chiudiamo il barattolo e agitiamo per amalgamare latte e curcuma. Versiamo in una tazza e gustiamo il nostro golden milk.

Una tazza al giorno leva il medico di torno

La curcuma è un alleato della giovinezza, contrasta l’invecchiamento cellulare e l’azione dei radicali liberi. Inoltre, controlla la glicemia, prevenendo il diabete. Il latte è ricco di vitamine e proteine, fondamentali per il tono muscolare e la salute delle ossa. Pochi abbinano questi 2 ingredienti ma insieme vincono metabolismo lento e glicemia alta. Uniti curcuma e latte hanno un’azione antiossidante e di prevenzione tumorale, innalzano le difese immunitarie e accelerano il metabolismo, favorendo il dimagrimento. Per questo in golden milk è la bevanda perfetta da bere a colazione per migliorare, giorno dopo giorno, la nostra salute.

