Pipì di gatto, cosa usare per eliminare il cattivo odore: ecco le soluzioni per lettiera, pavimento e divano

Capita che il nostro gatto faccia la pipì non solo nella sua lettiera, ma anche in giro per casa. Per evitare che la puzza rimanga sulle superfici o sui tessuti, dobbiamo agire tempestivamente. Vediamo quali sono le soluzioni che neutralizzano gli odori. Pipì di gatto, cosa usare per eliminare il cattivo odore?

Gli animali domestici sono dei veri e propri compagni fedeli. Si adattano velocemente alle abitudini di casa diventando, così, parte integrante della famiglia.

Riempiono le nostre giornate di amore e ci aiutano nei momenti difficili.

Pipì fuori dalla lettiera

Però, indipendentemente da come abbiamo educato i nostri amici a 4 zampe, può capitare che assumano qualche comportamento sbagliato.

Ad esempio, pensiamo al gatto. Un animale indipendente, curioso e giocherellone.

Non capita spesso, ma potrebbe succedere che il nostro amato felino decida di non fare la pipì nella sua lettiera. Qualora dovesse accadere questo inconveniente, cerchiamo di intervenire tempestivamente per evitare di trovare pavimenti e tessuti sporchi e maleodoranti.

Infatti, eliminare subito le macchie e l’odore farà in modo che questo comportamento del gatto non diventi un’abitudine.

Pipì di gatto, cosa usare per eliminare il cattivo odore dal divano

Pulire frettolosamente con della carta o con un panno bagnato, potrebbe non essere sufficiente. Infatti, la pipì del gatto emana un olezzo nauseabondo e pungente che non è facile da mandare via.

Nel caso in cui il nostro felino abbia fatto la pipì sul divano o sul pavimento, è opportuno trovare la soluzione migliore per risolvere il problema.

Ma prima di dedicarci alla pulizia, dobbiamo capire perché il nostro gatto ha deciso improvvisamente di fare i suoi bisogni fuori dalla lettiera. Le ragioni potrebbero dipendere dalla presenza di alcune infezioni alle vie urinarie, dallo stress, oppure dalla sabbietta sporca.

Ora dedichiamoci alle pulizie, usando i prodotti giusti.

Se il nostro gatto ha sporcato il divano, allora iniziamo a tamponare la macchia con della carta assorbente. Spargiamoci sopra del bicarbonato mescolato a qualche goccia di olio essenziale alla menta. Lasciamo agire tutta la notte. Il mattino seguente eliminiamo l’eccesso di prodotto e strofiniamo delicatamente con una miscela di acqua, aceto e sapone neutro. Naturalmente facciamo sempre attenzione a non rovinare il tessuto.

Come pulire il pavimento

Se invece il nostro amico peloso ha sporcato il pavimento, allora agiamo in questo modo.

Assorbiamo l’urina con della carta assorbente e strofiniamo la superficie con dell’acqua (non calda) e aceto o il succo di mezzo limone. Dopo aver compiuto questa operazione, laviamo il pavimento con dell’acqua e del sapone neutro. Aggiungiamo qualche goccia di olio essenziale alla menta o agli agrumi.

Ma facciamo attenzione, dopo aver utilizzato l’aceto puliamo immediatamente. Questo per evitare che il prodotto corroda le superfici.

Per i materiali più delicati come il parquet, usiamo solo acqua e detergente neutro.

Come eliminare i cattivi odori dalla lettiera?

Una lettiera sporca e maleodorante potrebbe spingere il nostro felino a fare i suoi bisogni in giro per casa. Quindi è necessario tenerla sempre pulita ed impeccabile.

Una volta svuotata da tutta la sabbietta possiamo lavarla con dell’acqua e del sapone neutro. Uniamo anche l’aceto per neutralizzare gli odori. Una volta asciutta, aggiungiamo dul fondo del bicarbonato e disponiamo la sabbietta.

Ricordiamo di pulire la lettiera molto spesso e di cambiare la sabbietta, non solo per evitare i cattivi odori ma anche per la salute del nostro gatto.