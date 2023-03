Un cane vivace e giocherellone? È quello di Laura Pausini. Perde poco pelo e ama i bambini

Un cane è un amico pelosetto che non ci lascia mai da soli. Se devi adottarne uno, ti consigliamo questa razza molto intelligente e allegra. Vive bene in appartamento ed è un amico perfetto per i bambini. La cantante Laura Pausini ne ha uno di questa razza che ama profondamente e che ormai fa parte della sua famiglia. Vediamo di quale cane si tratta.

I cani sono degli amici fedeli che garantiscono amore incondizionato e lealtà assoluta. Adottarne uno vuol dire creare con lui un legame indissolubile, unico e raro. Sono degli ottimi compagni di vita, molto attenti e pronti a consolarci nel momento di maggiore bisogno.

Dopo una dura giornata di lavoro, rientrare in casa ed essere accolti da una coda scodinzolante è davvero una gioia. Ma avere un cane o un altro animale domestico è anche una grande responsabilità. Dobbiamo assolutamente prendercene cura e dedicargli del tempo ogni giorno.

Ti presentiamo un cane vivace e giocherellone ma anche tanto intelligente

Sono tante le celebrity che si ritraggono in compagnia del loro cane. Pensiamo a Chiara Ferragni che spesso ci mostra la sua bellissima cagnolina Matilda e a Michelle Hunziker che ne ha ben 3.

Anche una cantante italiana spesso si fa immortalare in compagnia dei suoi cani. Parliamo di Laura Pausini, una delle artiste più amate in tutto il Mondo.

La Pausini ha alle spalle una carriera davvero eccezionale, iniziata nel 1993, quando ancora giovanissima, vince il Festival di Sanremo (sezione novità) con la canzone “La Solitudine”.

Conta tantissimi fans in tutto il Mondo e ogni suo brano è un successo.

Laura Pausini, è una grande amante degli animali e condivide la sua vita con due cani. Marlon, un Golden Retriever e Lila Ebbasta di razza Maltese. La cantante posta spesso le foto con i suoi amati amici a 4 zampe. Lila è una simpaticissima cagnolina dal pelo bianco. È l’ultima arrivata in casa, ma vanta già un profilo Instagram molto seguito.

Scopriamo le caratteristiche

Il Maltese è un cane meraviglioso, che nonostante la sua piccola taglia, mostra coraggio e decisione. Il peso varia tra i 3 e i 4 kg, possiede un lungo pelo bianco morbido e le orecchie pendenti. È un ottimo compagno di vita, allegro, paziente e un amico perfetto per i bambini. Un animale leale e affettuoso, che crea con il suo padrone un legame indissolubile.

Un cane vivace e giocherellone, che si adatta perfettamente agli spazi anche piccoli e che non perde molto pelo. Ma spazzoliamolo quotidianamente per fare in modo che rimanga sempre folto, morbido, lucido e brillante.

Per evitare che il pelo del cane Maltese si annodi, possiamo tagliato anche due o tre volte l’anno e durante i mesi temperati. Naturalmente facciamo compiere questa operazione da un esperto del settore.