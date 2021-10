Chi si occupa delle faccende domestiche, sa bene quanto sia difficile e faticoso pulire e igienizzare ogni stanza. È un’operazione che richiede molto tempo, pazienza e soprattutto olio di gomito. Non solo polvere, ma anche aloni, vetri sporchi e bagno da igienizzare.

Ma non dimentichiamo quella superficie che ogni giorno viene a contatto con le suole sporche delle scarpe e che necessita di una pulizia approfondita e giornaliera. Parliamo del pavimento, che risulta una delle faccende domestiche da eseguire più di frequente.

Qualche rimedio per pulire il pavimento

Siamo abituati ad usare dei detergenti chimici, molto efficaci, ma che spesso rovinano le nostre mani e inquinano le falde acquifere e i terreni. Ma possiamo risolvere il problema delle pulizie, utilizzando anche dei prodotti naturali consigliati dalle nonne.

Dei piccoli trucchetti che si tramandano in generazione in generazione e che ci aiutano a risolvere alcuni problemi in casa. Ad esempio, è proprio questa la soluzione più efficace per eliminare il cattivo odore dal pavimento dopo averlo lavato.

Sono tanti i prodotti che possiamo utilizzare al posto del detersivo chimico. Ad esempio, pensiamo al sapone di Marsiglia che non produce schiuma ed è un ottimo prodotto per sgrassare il pavimento. Ma ancora, pensiamo al bicarbonato che sciolto in acqua, può pulire, disinfettare e eliminare le macchie.

Per profumare e pulire i pavimenti senza lasciare aloni ecco il rimedio geniale della nonna

Abbiamo visto come sia semplice trovare delle alternative più ecologiche per sostituire i normali detergenti chimici.

Ma oltre al sapone di Marsiglia e al bicarbonato, non dimentichiamo di avere in dispensa anche altri 2 prodotti, molto efficaci e indispensabili: ci riferiamo al sale e all’aceto. Infatti, per profumare e pulire i pavimenti senza lasciare aloni ecco il rimedio geniale della nonna.

Ma come utilizzarli? Prima di tutto eliminiamo la polvere e la sporcizia dal pavimento, usando una scopa o un’aspirapolvere. Diluiamo in acqua, un pugno di sale e mezzo bicchiere di aceto. Ricordiamo di miscelare tutto con cura. Ora dedichiamoci alla normale pulizia del pavimento utilizzando un panno in microfibra. Possiamo usare questa soluzione, anche per lavare le piastrelle.

Un piccolo consiglio

Facciamo attenzione perché questa soluzione naturale non è adatta per la pulizia di tutti i pavimenti. Ad esempio, non utilizziamo questo rimedio sulle superfici in marmo o in parquet. Per evitare spiacevoli inconvenienti, proviamola prima su una piccola parte di pavimento o facciamoci consigliare da qualche esperto.