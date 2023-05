Sei bassa e non sai mai come vestirsi? Scopri 3 outfit sportivi, eleganti e casual adatti a tutte le occasioni

Consigli se sei bassa e non sai mai come vestirsi-proiezionidiborsa.it

Non sai come valorizzare il tuo fisico e vorresti qualche centimetro in più? Ecco quali vestiti usare per ingannare l’occhio e sembrare più alta e slanciata.

L’abbigliamento non ha una funzione solo pratica. I vestiti e la moda, infatti, sono dei veri e propri strumenti, che possono aiutarci ad esprimere la nostra personalità, ma non solo. La vera utilità dell’abbigliamento è quella di riuscire a nascondere i difetti fisici o ad accentuare le nostre qualità.

Bisogna solo conoscere il proprio corpo, e capire cosa indossare e cosa no. Questo articolo è una guida perfetta per chi è basso e non sa mai come vestirsi per valorizzare se stesso e il proprio corpo.

Si dice sempre che “altezza è mezza bellezza”, ma non per questo chi è più basso deve sentirsi sminuito. Certamente qualche centimetro in più aiuta, ma non è tutto, se si sa come prepararsi. Alcuni brand di moda, infatti, hanno elaborato proprio a tal fine linee di vestiti prettamente studiate per slanciare e valorizzare anche i fisici delle persone basse. Ci concentreremo, in particolare, su 3 outfit, ognuno adatto ad un contesto e ad un momento diverso.

Metti tra i preferiti questo articolo, quindi, e rileggilo ogni qualvolta si presenterà un’occasione importante a cui partecipare. Scopriamo, allora, quali sono i capi d’abbigliamento che deve indossare chi è di bassa statura.

Sei bassa e non sai mai come vestirsi? Prendi spunto e scegli i migliori pantaloni e gonne per valorizzarti

Ogni giorno siamo bombardati da consigli su come vestirci e cosa indossare per apparire al meglio. L’immagine, nel mondo odierno, conta tantissimo, ed ecco perché l’abbigliamento ha un ruolo di primaria importanza.

Seguendo Eleonora Petrella, ad esempio, potremo scoprire quali sono i migliori tailleur da scegliere per occasioni importanti.

Ascoltando i suggerimenti di Paola Turani, invece, capiremo quale sia la gonna più desiderata della stagione. Ed è proprio a partire dalla gonna che sveleremo quali sono i capi più adatti per chi è basso.

Gonna sì, ma con un particolare

Per le persone di bassa statura, le gonne da preferire sono quelle corte, o midi, ma con uno spacco laterale. Basta anche un piccolo spacco laterale sulla coscia, per creare subito una percezione di maggiore altezza. E lo stesso discorso vale anche per gli abiti. Non è un caso, infatti, che anche le star più famose come Ariana Grande indossino spesso modelli di gonne o vestiti con lo spacco, oltretutto sinonimo di grande sensualità. Abbinata ad una blusa o ad una camicia, la gonna è perfetta sia per un contesto lavorativo che per un aperitivo con gli amici.

L’outfit perfetto per una cerimonia o un evento elegante

In un’occasione più formale, dovremmo optare per un abbigliamento sicuramente più ricercato. In questo caso, dovremo scegliere un completo giacca e pantalone, con quest’ultimo a vita alta e taglio a palazzo. Meglio evitare i completi troppo stretti, che tendono a sminuire la figura. La linea ampia crea imponenza, caratteristica da ricercare per chi ha un’altezza contenuta.

Sportivo e comodo, ma mai casuale

Infine concentriamoci sull’abbigliamento sportivo, quello che valorizza la nostra figura con comodità e leggerezza. Se sei bassa e non sai mai come vestirsi, dovremo scegliere pantaloncini con un taglio largo e irregolare, per confondere l’occhio. Per fare sport andranno benissimo i comuni leggings, ma da abbinare a scarpe sportive alte. Anche in questo caso, la nostra figura sarà slanciata, e recupereremo qualche centimetro con facilità.