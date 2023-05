Uno dei dolci più amati, immancabile sul menu di ogni locale, è senza dubbio il tortino al cioccolato. Una ricetta semplice ma davvero golosa. Uno sfizio a cui non si può rinunciare. Inoltre il tortino è facilmente realizzabile anche a casa e questo lo rende ancora più apprezzabile. Tuttavia per i fedelissimi c’è una novità, una ricetta altrettanto facile che stupirà tutti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tra i dolci più amati ritroviamo sicuramente il tortino al cioccolato. Soffice con cuore fondente al cioccolato, questa ricetta piace proprio a tutti. Ma per gli amanti del tortino al cioccolato è arrivata una novità. A proporci un’invitante ricetta è la foodblogger Diletta Secco. Diletta tramite instagram divulga le sue ricette, che si distinguono per la facilità di preparazione. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.

Il tortino al cioccolato buono da mangiare fuori casa e ottimo preparato nella nostra cucina

Come abbiamo accennato questo dolce oltre ad avere un costo basso e anche di facile realizzazione. Vediamo cosa ci serve per preparare in casa il tortino al cioccolato:

110 g di cioccolato fondente;

2 uova;

25 g di farina 00;

110 g di burro a temperatura ambiente;

40 g di zucchero.

Pochi e semplici ingredienti e un procedimento facile e veloce. Innanzitutto bisogna sciogliere il cioccolato a bagnomaria insieme al burro. Una volta sciolto e amalgamato tutto, lasciare raffreddare. Imburrare e infarinare 4 stampini per tortino. A questo punto inserire nel mixer il composto e aggiungere lo zucchero. Sbattere le uova e unirle al resto degli ingredienti e una volta amalgamato bene tutto, aggiungere la farina. Infine riempire gli stampini con il composto e infornare a 190° per 15 minuti modalità ventilato. Il gioco è fatto! Ma vediamo una versione tutta nuova del tortino proposta da Diletta Secco.

Per gli amanti del tortino al cioccolato è arrivata una novità: ecco la ricetta della foodblogger Diletta Secco

La foodblogger Diletta Secco ha deciso di proporre sul suo profilo Instagram una variante del tortino. “Se non avete ancora provato l’accoppiata cioccolato bianco e limone, dovete assolutamente rimediare!”. Con queste parole Diletta introduce la ricetta del tortino al cioccolato bianco e limone. Vediamo quali ingredienti ci occorrono per preparare questo dolce:

120 g di cioccolato bianco;

80 g di burro;

50 g di zucchero;

40 g di farina 00;

30 g di fecola di patate;

scorza di mezzo limone;

succo di mezzo limone;

2 uova;

zucchero a velo.

Anche per il tortino al cioccolato bianco e limone si parte sciogliendo a bagnomaria cioccolato e burro. Una volta sciolto il composto va fatto raffreddare. Nel frattempo con una frusta elettrica uniamo prima le uova allo zucchero e poi aggiungiamo fecola di patate e farina. Una volta amalgamato tutto con cura insieme al cioccolato fuso, versare il composto negli stampini. In forno ventilato cuocere per circa 15 minuti a 190°. Una volta sfornati spolverare sui tortini lo zucchero a velo.