Ormai l’autunno è entrato nel vivo: le temperature si abbassano sempre di più e ci piace gustare piatti caldi con i prodotti di stagione. Tra questi ci sono sicuramente le castagne. In forno, in padella o sul fuoco crepitante del camino, le castagne sono sempre un intramontabile simbolo autunnale. Oggi vediamo una ricetta alternativa per prepararle in zuppa, insieme a pochi altri ingredienti. È perfetta per riscaldare il nostro autunno questa zuppa di castagne e farro semplice e veloce da preparare. Inoltre, si tratta di una ricetta al 100% vegana, ma che conquisterà il palato di tutti.

Pochi ingredienti per una ricetta di stagione

Come anticipato, per preparare la nostra zuppa di castagne e farro abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti. Nello specifico, ci serviranno:

4 manciate di castagne;

4 patate;

250 grammi di farro;

qualche rametto di rosmarino;

qualche foglia di salvia;

un porro;

del brodo vegetale;

pepe;

olio extravergine di oliva.

Le dosi sono calcolate per quattro persone. Inoltre, per quanto riguarda il farro, sarebbe più semplice utilizzare il farro precotto. Altrimenti, se abbiamo quello secco, ricordiamo di metterlo in ammollo già dal giorno precedente, poi lessiamolo in acqua salata per circa un’ora.

Perfetta per riscaldare il nostro autunno questa zuppa di castagne e farro semplice e veloce

Per prima cosa sbucciamo le castagne, lasciando soltanto la pellicina all’esterno. Facciamole lessare in acqua salata con l’aggiunta delle foglie di alloro. Arrivati a metà cottura, possiamo togliere la pellicina esterna (sarà più semplice) per poi continuare a cuocerle a fuoco lento. Nel mentre, prepariamo una pentola per il brodo vegetale. Facciamo soffriggere il porro con un po’ di olio extravergine di oliva. Dopodiché aggiungiamo gli odori (rosmarino e salvia) e le patate, dopo averle sbucciate e tagliate a piccoli quadratini. Più piccoli saranno i quadratini, più semplice e veloce sarà la cottura. Infine, aggiungiamo il brodo vegetale. Lasciamo bollire fino a quanto le patate non saranno quasi pronte.

A questo punto possiamo aggiungere le castagne lesse, alcune intere, altre schiacciate con una forchetta. Dopo le castagne, aggiungiamo anche il farro e completiamo la cottura della zuppa con tutti gli ingredienti insieme. Prima di servirla, aggiungiamo un po’ di pepe a piacimento. Possiamo anche mettere ad abbrustolire in forno o in padella qualche crostino, da intingere nella zuppa. Il risultato sarà eccezionale.

