Non è vero che il couscous è un piatto esclusivamente estivo. Anzi, è una pietanza molto duttile, che si adatta bene a tutte le stagioni, anche a quella autunnale. Nella ricetta di oggi vediamo come, attingendo a piene mani dai frutti di stagione, possiamo proporre una versione inedita del couscous. Per condirlo, ci serviremo prevalentemente di due ingredienti: gli agrumi e il salmone. Così composto, il piatto sarà non solo buonissimo e facile da preparare, ma anche un concentrato di nutrienti utili al nostro organismo. Tra questi, spiccano ovviamente le fibre, le proteine, ma soprattutto vitamine e omega 3.

Questo couscous autunnale con agrumi e salmone è un piatto veloce pieno di vitamine e omega 3

Per preparare il nostro couscous con agrumi e salmone abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti:

500 grammi di salmone (meglio se norvegese);

2 pompelmi;

2 lime;

4 limoni;

10 pomodori secchi sottolio;

20 pomodori datterini;

una manciata di mandorle sgusciate;

300 grammi di couscous (meglio se integrale);

circa 10 cucchiai di olio extravergine d’oliva che ci serviranno per la marinatura;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva, che ci serviranno per il condimento;

sale e pepe quanto bastano;

erbe aromatiche a piacimento.

Le dosi sono pensate per 4 persone.

Venendo alla preparazione, iniziamo tagliando il salmone a dadini, che metteremo a marinare in una ciotola con olio extravergine d’oliva, sale, pepe e succo di limone, pompelmo e lime. La marinatura minima deve durare almeno mezz’ora, anche se sarebbe meglio aspettare un po’ di più (anche tutta la notte). Intanto prepariamo il couscous, ricoprendolo con acqua bollente per circa 5 minuti. Una volta pronto, condiamo con l’olio. Nel mentre sminuzziamo i pomodorini (secchi e datterini), le mandorle e le erbe aromatiche. Uniamo tutto al couscous, insieme al salmone marinato e al succo della marinatura.

Un piatto buono anche per l’organismo

Non si tratta solo di una ricetta sfiziosa: questo couscous autunnale con agrumi e salmone è un piatto veloce pieno di vitamine e omega 3. La ricetta è stata ripresa anche sulle pagine della Fondazione Veronesi, che ne illustra i pregi dal punto di vista nutrizionale. Grazie alla combinazione di salmone e agrumi, questo couscous è una fonte di omega 3 e vitamine. In particolare, gli omega 3 svolgono un’azione anti-ipertensiva e antitrombotica. Assumerli con l’alimentazione è estremamente importante, visto che il nostro corpo non può sintetizzarli da solo.

