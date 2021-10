La televisione è un apparecchio estremamente utile ed apprezzato in tutto il Mondo, da grandi e piccini. È una fonte di svago e di informazione.

Oggi esistono moltissimi modelli di televisori in vendita, uno più bello dell’altro. E se da un lato è bello avere una così vasta scelta, dall’altro diventa difficile scegliere la miglior tv per le nostre necessità. Continuando a leggere vedremo come scegliere la migliore tv in base ai propri gusti.

In pochi ci pensano ma basta conoscere queste informazioni per scegliere la televisione perfetta e insostituibile

In commercio esistono molti tipi diversi di televisori, che si distinguono per dimensioni, qualità dell’immagine e costo. Vediamo ora cosa valutare per fare la scelta migliore:

le dimensioni: le dimensioni di una televisione sono importanti e dipendono sia dal gusto personale che da alcune osservazioni. Ad esempio, se la tv si usa per giocare ai videogames, ne servirà una di notevoli dimensioni per cogliere ogni dettaglio. Poi, se solitamente guardiamo la tv insieme alla famiglia, sarebbe meglio uno schermo grande. Infine, occorre valutare lo spazio che si ha in casa e non prendere una tv troppo grande per il mobiletto del soggiorno;

risoluzione: maggiore è il numero di pixel dello schermo, maggiore sarà la qualità dell’immagine. Inoltre, più la tv è grande più occorre salire con il numero di pixel per vedere una buona immagine. Solitamente, dai 43 pollici in su si preferisce una risoluzione 4K;

pannello: la scelta qui è tra LCD/LED, QLED e OLED, dove la grande differenza la fa l’illuminazione del pannello. In genere, una tv con retroilluminazione ha un miglior contrasto. Il pannello LCD/LED ha pixel a cristalli liquidi ed un’ottima luminosità, è lo standard attuale. Il pannello QLED è uno schermo basato su nanocristalli semiconduttori ed offre un’ottima qualità di immagine, anche se il nero non è scuro come quello degli OLED. Infine, gli OLED sono i pannelli migliori al momento grazie al fatto che ogni pixel può generare la propria luce. Perciò, gli OLED offrono le migliori immagini con il miglior contrasto;

prezzo: logicamente, ogni persona dovrà rispettare un budget per l’acquisto della televisione.

Ecco, dunque, gli aspetti principali da valutare per l’acquisto di un nuovo televisore.

Aspetti minori da valutare

Come abbiamo visto, in pochi ci pensano ma basta conoscere queste informazioni per scegliere la televisione perfetta e insostituibile. Eppure, per chi cerca davvero la perfezione in ogni dettaglio, anche altri aspetti possono essere rilevanti.

Ad esempio, il numero di porte e connessioni può essere importante. In genere, le Smart Tv hanno connessioni HDMI, porte USB e supporto multimediale di tipo diverso a seconda delle necessità.

Un ulteriore aspetto da valutare è l’audio: la qualità del suono è essenziale per avere la miglior tv possibile. Ecco, quindi, quali aspetti valutare per un acquisto consapevole e che non ci deluda mai.

Approfondimento

Seguendo questi consigli sarà semplice comprare il miglior alimentatore per pc senza spendere troppo