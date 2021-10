Con questi videogiochi emozionanti e coinvolgenti passeremo un Halloween da mozzare il fiato

I videogiochi sono una delle forme di intrattenimento di maggiore successo. Nelle case degli italiani è sempre più comune trovare una console o un PC adatto al gaming. Esistono video game di tutti i generi, e ovviamente l’horror non fa eccezione. Per immergersi nell’atmosfera di Halloween, passando qualche serata divertente da soli o in compagnia, la scelta è davvero ampia. Vediamo alcuni titoli speciali disponibili ora sul mercato.

Iniziamo con un’uscita recentissima che ha riportato sugli scaffali un gioco molto amato di qualche anno fa. In Alan Wake Remastered, per Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X, vestiremo i panni di uno scrittore, Alan Wake. Giunto nella cittadina di Bright Falls per uscire da un lungo blocco creativo, Alan affronterà un orrore inspiegabile armato di torcia e armi da fuoco. Guidando Alan attraverso scenari ricchi d’atmosfera, il giocatore sarà alle prese con combattimenti appassionanti. E svelerà i misteri di una storia ispirata ai capolavori di Stephen King.

Il villaggio dell’orrore che farà felici i giocatori

I fan dei videogiochi conoscono bene Resident Evil. Nell’ultimo capitolo della saga, Village, saremo infatti chiamati a esplorare un cupo villaggio assediato da creature mostruose. Alla ricerca di nostra figlia, ci faremo largo tra castelli gotici e ville diroccate, fetide paludi e fabbriche dell’orrore. Un’esperienza imperdibile per gli amanti del brivido e dei giochi d’azione, capace di spaventare e divertire dall’inizio alla fine.

Un gioco sorprendente che stupirà anche i più smaliziati

Se i titoli di cui abbiamo parlato finora immergono il giocatore in un’atmosfera da incubo fin dall’inizio, Doki Doki Literature Club punta invece sullo choc. A una prima impressione, infatti, non c’è nulla di terrificante nei personaggi stile manga di questo simulatore di appuntamenti in grafica 2D. Musichette allegre, conversazioni divertenti, una storia romantica che sembra dirigersi verso un atteso lieto fine. Viene quasi voglia di abbassare la guardia. Poi, all’improvviso, l’orrore colpisce, e non ci lascia più fino alla fine. Un gioco che ribalta le nostre aspettative, regalandoci colpi di scena davvero sorprendenti.

Uno dei migliori giochi per PlayStation 4

Se non ci spaventano le sfide e abbiamo un debole per l’orrore lovecraftiano, BloodBorne è il gioco che fa per noi. Ambientato in un Mondo a tinte gotiche che scivola rapidamente nella follia, il titolo From Software mette alla prova riflessi e astuzia dei giocatori. Sono i più abili e coraggiosi riusciranno a sconfiggere i mostri che infestano la tenebrosa città di Yharnam.

Un horror al cardiopalma per divertirsi con gli amici

Con questi videogiochi emozionanti e coinvolgenti passeremo un Halloween da mozzare il fiato, soli o con gli amici. Per una serata in compagnia, Until Dawn è il gioco perfetto. Prepariamo i popcorn, accomodiamoci sul divano e iniziamo a giocare. Assumeremo, dunque, il controllo di diversi protagonisti, bloccati in una villa tra le montagne durante una tormenta. Attenzione: ogni scelta che prenderemo influirà sul finale della storia. Un passo falso e per noi potrebbe essere finita. Consigliamo di passare il controller a un amico ogni volta che il personaggio cambia. Chi dice che la paura non deve essere condivisa?