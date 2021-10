I frutti che la terra ci dona in autunno sono spesso dei veri e proprio tesori per il nostro organismo. La zucca, per esempio, uno dei prodotti più presenti sulle nostre tavole autunnali, è un concentrato di vitamine, oltre che di minerali. Questa concentrazione di nutrienti la rende un possibile toccasana per l’elasticità della pelle e per la vista, ma anche un’alleata per la salute delle ossa. Ogni parte della zucca, insomma, è ricca di proprietà che apportano benefici all’organismo: anche i semi, sebbene molti li buttino. I semi di zucca sono pieni di betasteroli, sostanze ampiamente usate a scopo terapeutico, specialmente per problemi che concernono prostata e colesterolo.

Per abbassare il colesterolo e sfiammare la prostata i semi di quest’amatissimo ortaggio autunnale potrebbero aiutare

I semi di zucca sono tanto ricchi di nutrienti da essere spesso trasformati in oli ed estratti utilizzati a vari scopi terapeutici. Di questi, molti riguardano la sfera urologica. Possiamo utilizzare i semi di zucca per eliminare l’enuresi notturna dei bambini ma anche per ridurre l’ipertrofia della prostata. Sfiammare e ridurre l’ingrossamento benigno della prostata porta con sé una serie di benefici, quali la diminuzione della minzione e il corretto svuotamento della vescica. Il merito andrebbe a delle sostanze, di cui questi semi sono pieni, chiamate betasteroli. Sempre grazie ai betasteroli, i semi di zucca possono servire a ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Ricapitolando: per abbassare il colesterolo e sfiammare la prostata i semi di quest’amatissimo ortaggio autunnale potrebbero aiutare.

Allo stesso modo, i semi di zucca possono aiutare a lenire i sintomi della meno-pausa, dovuti all’improvvisa carenza degli estrogeni. Popolarmente, vengono utilizzati anche per ridurre i vermi intestinali. Questa proprietà deriva da un’altra sostanza, molto contenuta nei semi di zucca: la cucurbitina. Infatti, questo aminoacido ha la facoltà di curare le infezioni provocate da vermi e parassiti.

Quando non bisogna esagerare

Il consumo di semi di zucca è abbastanza sicuro e tollerato dalle persone che ne fanno uso. Non ci sono, ad oggi, particolari interazioni negative con medicinali o patologie. Anche durante la gravidanza, pare che il consumo dei semi di zucca possa essere tollerato. Sconsigliato, invece, è l’uso di integratori medici che ne riproducono le qualità. Inoltre, è consigliabile non assumere semi di zucca in caso di ipersensibilità. In tutti gli altri casi, però, può essere un aiuto naturale a risolvere le sopraelencate problematiche. Per un parere definitivo, è bene rivolgerci al nostro medico di base.

Approfondimento

