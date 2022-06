L’estate è ormai alle porte e molti di noi pensano alle giornate al mare in totale relax. Abbiamo già provveduto al cambio di stagione e i teli, la borsa mare in paglia e tutti i costumi sono già pronti. Inoltre, aprendo il mobiletto del bagno sono spuntate fuori anche le creme solari che utilizzavamo al mare la scorsa estate. Naturalmente la prima cosa da fare è controllare la loro scadenza. Basta dare un’occhiata sul retro della confezione per verificare il “PAO”. Parliamo di quel simbolo a forma di barattolino aperto che contiene un numero e una lettera. Il PAO indica il lasso di tempo in cui il prodotto può essere utilizzato dopo la sua apertura.

L’importanza della crema solare

Sappiamo che il sole sarebbe un vero e proprio toccasana per la salute delle ossa. Ma facciamo attenzione perché un’esposizione eccessiva potrebbe essere dannosa per la nostra pelle. Ad esempio, dovremmo assolutamente evitare di stare al sole nella fascia oraria tra le 12 e le 15. I raggi ultravioletti, infatti, potrebbero provocare molti danni. Ecco perché è molto importante difendersi utilizzando una crema solare ad alta protezione, da stendere su tutto il corpo.

Perché buttare le vecchie creme solari avanzate o scadute se possiamo riciclarle in questi modi utili e geniali

Capita di trovare nei cassetti delle creme solari scadute da mesi. Ma cosa fare? Il primo consiglio è quello di non utilizzarle per proteggerci dal sole. Infatti, potrebbero non difendere la pelle in modo adeguato. Ma aspettiamo e non buttiamole via, perché le creme scadute o avanzate dall’anno prima potrebbero essere facilmente riutilizzate. Usiamo il nostro prodotto come crema per idratare e ammorbidire la pelle dei piedi. Se vi unissimo lo zucchero potremmo ottenere anche un ottimo scrub, da applicare soprattutto nella zona dei talloni. Ma le creme solari scadute o avanzate potrebbero anche valere oro in casa.

Sappiamo che per pulire e proteggere la pelle di un divano molti utilizzano il latte detergente. Ma potremmo sostituire questo prodotto con una crema solare. Questo metodo sarebbe molto utile anche per pulire le scarpe in pelle. Se invece in casa abbiamo degli oli solari scaduti, utilizziamoli per lucidare il legno dei mobili. Ci basterà versarne qualche goccia su un panno asciutto e procedere alla lucidatura. Quindi, perché buttare le vecchie creme solari, potrebbero invece essere davvero molto utili.

