Quando inizia a fare caldo non sappiamo mai come vestirci, soprattutto se la sera le temperature calano. È il grosso dilemma di tutte le donne, portare o non portare una giacca? In genere abbiamo borse piccole e poco capienti e al massimo possiamo farci entrare un foulard. Ma ecco la risposta a tutti i nostri problemi di look in questo periodo dalle temperature altalenanti. Torna direttamente dal passato questo trend che segnerà tutta l’estate 2022. La parola chiave è la praticità, ma anche l’adattarsi ad ogni possibile situazione.

Lo stile che è ritornato prepotentemente in voga per questa estate prevede due nuance strategiche. Combinando i colori base beige e verde, possiamo creare un outift da urlo che ci invidieranno tutti. Anche ai piedi possiamo giocare con questi colori, ideali per chi non ama i toni troppo accesi.

Per l’estate torna questa tendenza dal passato adatta a 30 ma anche a 60 anni per la sua comodità

Stiamo parlando dello stile safari per una moderna esploratrice di città che è pronta ad ogni evenienza. Questo particolare stile, basato proprio sull’abbigliamento dell’epoca coloniale, è super versatile. Lo stile safari ci permette di giocare sulle lunghezze senza sembrare fuori luogo. D’altronde un’altra tendenza del momento è il ritorno dei tanto amati e odiati bermuda. Ormai li vediamo ovunque, sia al mare che in città, e abbinati in tantissimi colori diversi. Ma per riproporre il vero stile da esploratore il must-have a cui non possiamo rinunciare sono sicuramente le tasche.

Linee morbide rese chic da cinture decorate

Per essere una moderna lady safari il segreto è combinare sfumature diverse degli stessi toni. Possiamo indossare un outfit tutto beige, ma utilizzando l’intera palette di sfumature. Ad esempio, pantaloni morbidi con le pince, una camicia a mezze maniche con taschino e gilet lungo e smanicato aperto. Completiamo il tutto con dei combat boot e un cappello in twill, ma dai toni del burro. Se vogliamo rendere più elegante il look, allora andiamo di pantaloni stretti infilati negli stivali di cuoio. Indossiamo una canotta nera o bianca con sopra una camicia in pelle over con i tasconi tutta abbottonata. Finiamo con una cinta in pelle decorata e ben stretta che va a enfatizzare il punto vita.

Se invece vogliamo proprio osare e mostrare le gambe, optiamo per un pantaloncino in pelle nero a vita alta con bottone gioiello. Indossiamo una canotta nera smanicata a costine e una camicia in lino beige aperta e con le maniche arrotolate. Non dimentichiamo, però, gli accessori: maxi occhiali da sole, bracciale rigido in oro e borsa a mano.

Quindi, per l’estate torna questa tendenza dal passato che sarà super versatile, ma soprattutto fresca. Il bello di questo stile è che lo si può davvero ricreare con capi di ogni genere, non per forza costosi. Sembrare più raffinate dopo i 40 anni è facile abbinando i capi giusti e senza spendere un patrimonio.

