Sono sempre di più le persone che accanto alla classica vacanza preferiscono il turismo cosiddetto esperienziale. Non solo visite nelle città più famose per ammirare le opere di un tempo passato, ma vere avventure. Esperienze uniche che si fanno una volta nella vita e che indubbiamente ricorderemo a lungo.

Quando si pensa a questo tipo di vacanza, il primo pensiero è che bisogna sicuramente allontanarsi dai nostri confini. Ma non serve andare all’estero per vivere un’esperienza incredibile e passare una notte in un luogo insolito. Non tutti lo sanno ma, oltre a castelli medievali e tende chic, per gli amanti del glamping c’è molto altro. Possiamo passare una notte in una bolla, in una botte o addirittura nella casa di un Hobbit. Ma chi vuole vivere un’esperienza più unica che rara non può lasciarsi sfuggire questa opportunità di cui parleremo oggi.

In questa splendida cittadina a pochi passi da Milano possiamo vivere l’avventura di dormire dentro un particolare aereo

Ci troviamo a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo, a poco più di 50 chilometri da Milano. Qui, poco lontano dal centro, si può passare una notte all’interno di una carlinga di un aereo dismesso. E no, non parliamo di un normale sedile reclinabile, ma di una vera e propria suite. L’aereo è un Fokker 27 del 1968, completamente riqualificato e trasformato in una suite con tutti i comfort. Si tratta di una sorta di glamping aereo chiamato Natur Air Suite che può ospitare fino a 4 persone.

Un’esperienza davvero magica

La bellezza di questo aereo è che tanti dei pezzi originali sono stati trasformati in veri mobili. Ad esempio, il portello di emergenza è diventato un particolarissimo tavolino. Tutta la carlinga è adibita proprio come una suite d’albergo di gran lusso. Con tanto di sauna esterna, zona relax e anche un’area per i bambini. La cosa forse più incredibile? Si può visitare la cabina di pilotaggio con tanto di plancia in ottime condizioni. Ma visto che siamo nei paraggi, perché non visitare anche la splendida cittadina di Brembate di Sopra? Facciamo un salto al Parco Astronomico La Torre del Sole e al Ponte di Briolo. Immancabile un giro tra palazzi storici come la Villa Terzi o la Villa Brembati Sommi Picenardi.

Prima di rientrare, ci troviamo proprio nei pressi di Bergamo, quindi approfittiamone per fare un giro. Questa splendida città ha molto da offrire e il suo centro storico è davvero stupendo. Piazza Mercato delle Scarpe, Piazza Vecchia e il Palazzo della Ragione con la meridiana ci lasceranno a bocca aperta. Ovviamente, un tour delle chiese e basiliche del centro non può mancare per gli amanti dell’architettura religiosa.

Insomma, in questa splendida cittadina a pochi passi da Milano potremo provare l’ebrezza di un’esperienza unica. Ma non solo, visitare Bergamo e dintorni ci farà scoprire delle bellezze davvero incredibili e particolari. A volte basta allontanarsi anche di poco dai centri più turistici per esplorare luoghi che lasciano senza fiato.

