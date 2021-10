Quando si dice dieta si pensa a verdure lesse, cibi insapori e controllo ansioso delle calorie. Quanti, almeno una volta nella vita, hanno detto: “da domani mi metto a dieta”, oppure “da domani niente dolci”? Eppure molti non sanno che mangiare sano e genuino non vuol dire eliminare totalmente gli zuccheri. L’importante è avere un’alimentazione equilibrata, non esagerare con le calorie e mangiare tanta frutta e verdura. Ciò significa che qualche volta si potrebbe anche fare uno strappo alla regola. Seguendo i nostri consigli, sarà più semplice concedersi un dolce momento senza sentirsi in colpa. In questo articolo vedremo 3 ricette di dolci semplici, ma al tempo stesso, davvero squisiti e facili da preparare. E chi è a dieta e non prova questi dolci golosissimi e con poche calorie non sa cosa si perde. Siamo pronti? Ecco ingredienti e procedimento.

Torta light all’arancia in 1 minuto

1 arancia

70 gr di miele

250 gr di farina

170 ml di latte (anche vegetale)

100 gr di yogurt bianco

1 bustina di lievito per dolci

Procedimento: tagliare l’arancia a metà e spremerla per ottenere il succo. Aggiungere il miele, lo yogurt ed il latte. Setacciare la farina ed infine il lievito. Versare in una teglia ricoperta da carta forno ed infornare a 180 gradi per 30/40 minuti. Ogni fetta ha circa 90 kcl.

Torta al cocco super light

200 ml di albume

50 gr di miele o stelvia

100 gr di farina

100 ml di latte scremato (o vegetale)

40 gr di farina di cocco

una bustina di lievito per dolci

Procedimento: per prima cosa occorre montare gli albumi con le fruste elettriche per qualche minuto. Aggiungere poi gli ingredienti liquidi e, alla fine, gli ingredienti solidi. Versare in una teglia ricoperta da carta forno ed infornare a 180° per 30/40 minuti o finchè non sarà ben dorata. Ogni fetta ha 70 kcl circa.

Torta proteica con pochissimi ingredienti

180 gr di yogurt greco

100 gr di farina

40 gr di miele o stelvia (q.b.)

200 gr di albume

50 gr di gocce di cioccolato (o cioccolato a scaglie, meglio se fondente)

Procedimento: montare prima gli albumi per qualche minuto con le fruste elettriche. Poi inserire il dolcificante che si è scelto e lo yogurt. Mescolare delicatamente ed infine aggiungere la farina setacciata e il cioccolato. Versare in teglia ricoperta da carta e infornare a 180-190 gradi per 30/40 minuti o finchè non abbia raggiunto la doratura che più si preferisce. Ogni fetta ha circa 80 kcl. Ricordiamo che i tempi di cottura e la temperatura potrebbero variare a seconda del forno.

Infine, questi dolci golosi e super leggeri, oltre a lenire il senso di colpa, sono anche velocissimi da preparare.