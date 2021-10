La torta di mele è un grande classico della tradizione. È la classica torta della nonna davvero molto semplice e veloce da preparare.

Questo dolce riporta la nostra mente ai sapori di una volta. Ciò nonostante, esistono moltissime varianti di questo dolce. Se vogliamo provare una sua particolare versione, eccone una soffice come una nuvola.

La torta di mele è un dolce davvero irresistibile che possiamo preparare anche quando abbiamo poco tempo a disposizione. Amata dai grandi piccini, con questa torta andiamo sempre sul sicuro.

Infatti, cremosa e morbidissima, la torta di mele più buona del momento si prepara in soli 30 minuti. Con pochissimi ingredienti possiamo realizzare un dolce strepitoso e in pochissimo tempo. Questa particolare ricetta ci conquisterà con la sua morbidezza e semplicità.

Se vogliamo saperne di più e scoprire come realizzare questo dolce goloso, continuiamo a leggere l’articolo.

Ingredienti

300 gr. di farina;

3 uova;

200 gr. di ricotta;

3 mele;

150 gr. di amaretti;

80 gr. di zucchero;

1 bustina di lievito vanigliato;

20 gr. di burro per la teglia.

Per iniziare, mettiamo la ricotta in una ciotola e lavoriamola con lo zucchero usando una forchetta. Quando sarà cremosa e senza grumi, potremo aggiungere le uova una alla volta. Usiamo uno sbattitore elettrico per amalgamare gli ingredienti alla perfezione.

A questo punto, incorporiamo gli ingredienti secchi. Pertanto, aggiungiamo poco alla volta la farina e il lievito vanigliato. Otterremo, così, un composto cremoso e liscio.

Tagliamo metà delle mele a disposizione a cubetti e incorporiamole al composto procedendo dal basso verso l’alto. Per farlo, usiamo un mestolo di legno oppure una spatola per dolci. Sbricioliamo in modo grossolano gli amaretti e incorporiamo anche questi.

Nel frattempo, facciamo preriscaldare il forno a 180 gradi. Imburriamo e infariniamo una teglia con cerniera e versiamo al suo interno il composto. Livelliamo la superficie usando la spatola e tagliamo a fettine le mele restanti. Con queste mele decoriamo la superficie della torta e inforniamola.

La torta dovrà cuocere per circa 35 minuti. Per assicurarci che sia ben cotta anche all’interno, facciamo la prova dello stecchino. Mettiamo uno stuzzicadenti nella torta in cottura e verifichiamone lo stato. Se lo stecchino uscirà asciutto dal dolce, potremo sfornarlo.

Consigli

Questa torta di mele si conserva per circa 3 giorni se ben coperta da pellicola trasparente e canovaccio. Consigliamo di dividerla in porzioni per mantenerla ancora più morbida con il passare dei giorni.